حظر التجول يتسبب في تكدس وتلف الخضر بسوق الملجة بمدني

السودان اليوم :

تسبب تطبيق قرار حظر التجول بولاية الجزيرة في حدوث ندرة في السلع وارتفاع كبير في اسعار بعضها باحياء ودمدني بجانب توقعات بتلف كميات كبيرة من الخضر والفاكهة بالسوق الكبير بسبب الشلل التام الذي خيم على الأسواق بعد اغلاق السوق ومواقف المركبات بالاسواق طبقا لجولة قامت بها (السوداني ) ببعض اسواق واحياء مدينة ودمدني.

وكشفت جولة (السوداني ) باسواق ودمدني عن شلل في الحركة عقب اغلاق الاسواق وشلل بمواقف المواصلات وارتفاع اسعار التعرفة وزيادة معاناة الناس في الحركة والتنقل باحياء ودمدني ،فضلا عن وجود ندرة في بعض السلع وارتفاع اسعار بعضها بمتاجر الاحياء اعتبره مواطنون جشعا واستغلالا في الازمة

ويرى المواطن يوسف فائز ان هناك خطأ كبيرا في تنفيذ القرار من السلطات الولائية واعتبر القرار بأنه أحدث شللا كاملا للحياة ،خاصة في الجوانب الاقتصادية وبدت ملامحه تظهر الان في الاحياء باستغلال التجار للمواطن الغلبان بالارتفاع الجنوني لاسعار السلع.

ويرى ضرورة مراجعة السلطات لقرار اغلاق السوق بفتح جزئي لتجار الجملة حتى يتم امداد الاحياء بالسلع واستقرار اسعارها اضافة الى مراعاة الجوانب الاخرى خصوصا الظروف المرضية بالتنقل الى المشافي في اوقات الحظر . وكشفت جولة (السوداني ) بسوق الملجة بالسوق الكبير عن تكدس كميات كبيرة من الخضر بعضها قد يتعرض للتلف وثقتها عدسة (السوداني ) في وقت تشهد فيه الاحياء وجود فجوة كبيرة في الخضروات وطالب عدد من المواطنين السلطات وتجار الخضر بضرورة تلافي الخضر بتوزيعها بالاحياء لتغطية الفجوة من الخضروات للناس هناك.