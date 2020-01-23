حظْرُ الحوثيين للأوراق النقدية رفع أسعار الغذاء 10%

@ عدن، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-01-23 13:08:45

ارتفعت أسعار المواد الغذائية، في السوق المحلية بنسبة 10 في المائة عن مستواها مطلع ديسمبر 2019، ما دفع مزيداً من الأسر اليمنية إلى الجوع، جراء حظر ميليشيا الحوثي للأوراق النقدية المطبوعة بعد عام 2016، وانهيار قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

وانخفض سعر قيمة العملة الوطنية إلى 670 ريالاً للدولار في عدن، و596 ريالاً في صنعاء، ليلة الخميس، فاقدةً 8% من قيمتها خلال شهر، عندما كان سعر الريال اليمني دون 600 مقابل الدولار.

وأربكت إجراءات ميليشيا الحوثي في منتصف ديسمبر الماضي السوق اليمنية، وأثارت مخاوف التجار الذين أحجموا عن الاستيراد لعدم اليقين عن مستقبل سعر الصرف المتهاوي بشكل متسارع.

ويعد اليمن مستورداً صافياً للغذاء، حيث يستورد 90% من احتياجاته الغذائية الأساسية من الخارج، وهزات سعر الصرف تنعكس على معيشة السكان، الذين يعتمد 80 ٪ منهم -حوالي 24 مليون شخص- على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، وفقاً للأمم المتحدة.

وتسبب قرار ميليشيا الحوثي في منتصف ديسمبر، في تجمع الأوراق النقدية الجديدة في الجنوب، وخلق سوق سوداء، وخسائر كبيرة للمواطنين والقطاع التجاري في شمال ووسط البلاد، مما يعني أن السلع الأساسية لا يمكن تحملها بالنسبة لملايين الناس في جميع أنحاء البلاد.

يستعد السكان الذين تحملوا وطأة الحرب العسكرية والاقتصادية بين الأطراف المتصارعة، لارتفاع أسعار الوقود، والذي يحدث عادة عندما يهبط سعر العملة المحلية “الريال” أمام العملات الأجنبية، لتشهد الخدمات جرعة سعرية جديدة.