حفل الكرة الذهبية 2019.. تعرف على القيمة التسويقية للعظماء العشرة



حفل الكرة الذهبية 2019





توج أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه متفوقا على كريستيانو رونالدو المتوج بها 5 مرات فى مسيرته الكروية.



وحصد ميسي الجائزة فى الحفل الذى نظمته مجلة “فرانس فوتبول” مساء أمس الإثنين، على مسرح “شاتليه” بالعاصمة الفرنسية “باريس”، وجاء النجم الهولندي فيرجيل فان دايك فى المركز الثانى، متفوقا على البرتغالى كريستيانو رونالدو الثالث، بينما جاء السنغالى ساديو مانى فى المركز الرابع.



الكرة الذهبية





واحتل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، المركز الخامس فى قائمة المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية.



ونشر موقع “ترانسفير ماركت” العالمى القيمة التسويقية للنجوم العشرة الأعلى فى ترتيب الكرة الذهبية 2019، والذى جاء كالتالى..



1 ليونيل ميسي – برشلونة – 150 مليون يورو



2 فيرجيل فان ديك – ليفربول – 100 مليون يورو



3- كريستيانو رونالدو – يوفنتوس – 90 مليون يورو



4- ساديو ماني – ليفربول – 120 مليون يورو



5 -محمد صلاح – ليفربول – 150 مليون يورو



6- كيليان مبابي – باريس سان جيرمان – 200 مليون يورو



7 -أليسون بيكر – ليفربول – 80 مليون يورو



8- روبرت ليفاندوفسكى – بايرن ميونخ – 65 مليون يورو



9- بيرناردو سيلفا – مانشستر سيتي – 100 مليون يورو



10 – رياض محرز – مانشستر سيتي – 60 مليون يورو

القيمة التسويقية للاعبين الأعلى ترتيب فى الكرة الذهبية



