عدن تايم

حفل تكريمي لكبار المبدعين في لحج ..بمناسبة الذكرى 14 للتصالح والتسامح

14 يناير، 2020
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نظمت صباح اليوم جمعية أدباء ومثقفين الجنوب بقاعة القمندان بمكتب الثقافة بالحوطة حفل تكريمي لكبار المبدعين من الشعراء والفنانين بمناسبة الذكرى 14 للتصالح والتسامح .وبرعاية المجلس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي .

وخلال الاحتفال ألقيت عدد من الكلمات من قبل رئيس اللجنة التحضيرية ألقاها العميد المرفدي وكيل محافظة لحج .
وكلمة رئيس هيئة المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي قدمها د عيدروس اليهري .
ثم ألقيت قصيدة من قبل بن عطية النقيب .

وفي كلمته قال د عيدروس اليهري يأتي احتفالنا بهذه المناسبة لتجسيد مبدأ التصالح والتسامح بين مختلف الفصائل في الجنوب .وباسمي وباسم الحراك الثوري ندعوا كافة فصائل الجنوب إلى الجلوس على طاولة الحوار والاتفاق على أسس معينة وتشكيل جبهة وطنية عريضة المحاورة الإقليمية والدفاع عن السيادة الوطنية .

وأضاف : كنا نتوقع حضور أكبر لهذه الفعالية .وإنما بسبب مشغال الناس أحال من وصولهم للمشاركة ونحن نقدر لهم ذلك ونلتمس لهم العذر .
وقال : حضورنا اليوم للمشاركة في هذه الذكرى ليوم التصالح والتسامح .حيث يتم تكريم نخبة من الأدباء والفنانين والمبدعين وإبطال المقاومة الجنوبية وقيادات محلية هو دليل على أهمية هذه الذكرى .
وشكر قيادة السلطة المحلية وترحم على أرواح الشهداء متمنيا للجرحى الشفاء العاجل .

وفي ختام الاحتفال تم تكريم الشعراء والفنانين وفي مقدمتهم الشاعر ثابت عوض اليهري وبن عطية النقيب ووضاح هائل .كما تم تكريم الفنان الربان عبود الخواجة وعلي صالح اليافعي ونخبة من الفنانين والشعراء وإبطال المقاومة الجنوبية وقيادات سياسية وأمنية وقيادة السلطة المحلية والشيخة عليا لدورها في دعم ومساندة المقاومة الجنوبية .

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الذكرى المبدعين بمناسبة تكريمي حفل في لحج لكبار للتصالح والتسامح

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