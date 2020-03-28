حقيقة إقالة تاباريز من تدريب منتخب أورجواي

هاي كورة_ إنتشرت في السوشيال ميديا أخبار مفادها إقالة أوسكار تاباريز من تدريب منتخب أورجواي بعدما أعلن الاتحاد أوروجواي لكرة القدم تسريح أغلب موظفيه ومدرب المنتخب أوسكار تاباريز بسبب فيروس كورونا.

الحقيقة إن تاباريز تم تجميد عمله كي لايحصل على رواتب في ظل مشكلة أورجواي الإقتصادية ولكن بمجرد نهاية الكورونا سيعود لعمله من جديد حيث يمتد عقده مع منتخب أوروجواي حتى مونديال قطر 2022.

في نفس السياق سيحصل تاباريز على إعانة بطالة هو وموظفي الإتحاد وبالطبع هو الرجل الأهم في تاريخ المنتخب حيث ثاد أورجواي إلى نصف نهائي كأس العالم 2010 وربع نهائي 2018 ولقب كوبا أمريكا 2011.