حقيقة اختطاف الحوثيين للفنان صلاح الوافي بسبب مسلسل غربة البن2.. وثائق

اكدت نجمة مسلسلة غربة البن الجزء الثاني، شيماء محمد، على قيام المليشيات الحوثية باختطاف الفنان المعروف صلاح الوافي، داعية الجميع للتضامن لاطلاق سراحة.

وقالت شيماء، انها تلقيت رسالة تفيد، عن قيام مليشيات الحوثي، بإختطاف الأستاذ صلاح الوافي بعد رفضه للضغوطات التي تقوم بها أسرة زوجها بإلغاء دورها في المسلسل غربة البن الجزء الثاني.

وطالبت شيماء، في تغريدة على تويتر” الجهات المعنية بإطلاق سراحه، مؤكده انه ليس له علاقة فيما حدث، داعية من الجميع التضامن مع الاستاذ صلاح الوافي، لاطلاق سراحه.

واعتلقت المليشيات الحوثية، الفنان صلاح الوافي، وذلك لإرغامه على إلغاء دور ممثلة من الأسر الهاشمية، من مسلسل غربة البن، الذي يُعرض على قناة “السعيدة” في رمضان، واعتبرت مشاركة بنتها في المسلسل فضيحة لا تليق بهم.

وكتب منتج البرامج، موسى النمراني، قائلا “أنباء عن اعتقال الحوثيين للفنان صلاح الوافي، لارغامه على حذف دور ممثلة من أسرة الرميم الهاشمية التي اعتبرت مشاركة بنتها في المسلسل فضيحة لا تليق بهم”.

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل غربة البن على قناة “السعيدة” في رمضان.

وذكرت المصادر، أن الاعتقال جاء لإرغام الفنان على حذف دور الممثلة شيماء محمد.

وطبقاً للمصادر، فإن الأسرة الهاشمية اعتبرت مشاركة بنتها في المسلسل فضيحة لا تليق بهم.