حقيقة الاشتباكات بين قوات الانتقالي والشرعية في لحج وابين

نفى مصدر مطلع “للمشهد اليمني” حقيقة اندلاع اشتباكات بين قوات الانتقالي والقوات الشرعية في مناطق لحج وشقره .

واكد المصدر أن الأمور في المناطق المذكورة هاديه جدا ولا يوجد أي توتر يذكر .

واكد المصدر أن قوات يدعمها التحالف العربي بعدن بدأت انتشارها على طول الخط الساحلي غرب عدن ولحج في خطوة اعلن ان الهدف منها محاربة عمليات التهريب في المنطقة.

القوة التي تشكلت من ابناء مناطق الصبيحة بمحافظة لحج تشكلت من 11 لواء عسكري انتشر في مناطق الصبيحة خلال الفترة الماضية.

وأفادت مصادر عسكرية إن محافظ لحج احمد عبدالله التركي و حمدي شكري القيادي بالعمالقة هم من اشرفوا على عمليات الانتشار بمشاركة من قوات الحزام الأمني بقيادة وضاح عمر الصبيحي.

وتولى التحالف العربي عملية دعم هذه القوات بالاسلحة والمؤن.