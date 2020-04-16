حكاية 32 لقبا فى مشوار إنييستا مع برشلونة



يشارك العديد من نجوم كرة القدم، في الفيلم الوثائقى الذى يتضمن مسيرة النجم الإسبانى أندريس إنييستا لاعب فيسيل كوبي الياباني الحالي وقائد برشلونة السابق، وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أنه من المقرر أن يحمل الفيلم الوثائق اسم “أندريس إنييستا… البطل غير المتوقع”، مضيفة أنه من المقرر أن يتم عرضه في أوروبا واليابان بدءا من 23 أبريل الجارى.







أضافت الصحيفة أن الفيلم الوثائقى يتضمن أبرز الملامح الرئيسية في مسيرة انييستا بالمستطيل الأخضر وأيضا حياته الشخصية، بدءا من انطلاقته فى أكاديمیة لا ماسیا ومشواره التاريخى بقميص برشلونة حتى وصوله إلى فیسیل كوبي في الیابان.







أشارت الصحيفة إلى أن الفيلم الوثائقى يشهد عدة مقابلات مع العديد من نجوم كرة القدم على رأسهم ليونيل ميسي قائد برشلونة الحالي، نیمار ولويس سواريز وتشافى هيرنانديز، بالإضافة إلى المدرب الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى.







وخاض انييستا مسيرة حافلة فى ملاعب كرة القدم توج خلالها بـ37 لقبا، منهم 32 لقبا مع برشلونة كالتالى:







9 بطولات في الدوري الإسباني أعوام: (2005 و2006 و2009 و2010 و2011 و2013 و2015 و2016 و2018)







6 ألقاب بكأس الملك أعوام: (2009 و2012 و2015 و2016 و2017 و 2018)







7 ألقاب في كأس السوبر الإسباني أعوام: (2005 و2006 و2009 و2010 و2011 و2013 و2016)







4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا أعوام: (2006 و2009 و2011 و2015)







3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي أعوام: (2009 و2011 و2015)،







3 ألقاب في كأس العالم للأندية أعوام: (2009 و2011 و2015)







كما توج انييستا بثلاثة ألقاب كبرى مع المنتخب الإسبانى، هي كأس العالم في عام 2010 بالإضافة إلى كأس الأمم الأوروبية مرتين عامي 2008 و2012، بالإضافة إلى لقبى كأس السوبر اليابانى وكأس إمبراطور اليابان مع فريق فيسيل كوبى.

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