حكم إشعال النار في بيت الميت وإقامة الولائم في بيت المتوفى نذكره لكم عبر موقع تفسير الاحلام ، يقع الكثير من التساؤلات حول حكم وجوب وقوع أمور في بيت المتوفي من عدمه ومنها هي إشعال النار في البيت من أجل الطعام أو أي شيء أخر كذلك حكم التعازي وإقامة الجنائز وما يطلق عليه اسم أربعين المتوفى والميت .

حكم إشعال النار في بيت الميت

رد عدد من الفقهاء وعلماء الشريعة في حكم إشعال النار في بيت الميت على أنه من ضمن البدع المستحدثة ، وليس هناك أي ربط بين إشعال نار من أجل إعداد طعام أو أي شيء أخر وبين وفاة الشخص ، وقد نهانا رسول الله صل الله عليه وسلم من إتباع تلك البدع لكون إثمها كبير قد يصل إلى رد الشخص عن دينه الإسلامي وخروج عن ملته وقال في حديثه الشريف .

قال رسول الله صل الله عليه وسلم ” من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد “

حكم إقامة الولائم في بيت الميت

هناك الكثير من الأمور التي تقام في بيت الميت مثل إقامة الجنائز لتلقي التعازي أو ما يطلق عليه بجمعة الميت حيث تقوم عائلة الشخص المتوفى بإعداد الولائم وأطعمه من كل صنف ودعوة أهل القريبة أو الشارع الذى يقطن به المتوفى في يوم الجمعة وتكون الدعوة بعد أداء الصلاة مباشرة .

بعد الإنتهاء من الأكل والشرب يتم إقامة حلقات الذكر والدعاء والتسبيح يكون ذلك الأمر يكون صدقة على روح المتوفى وعند السؤال عن هذا الفعل قيل أنه لا يوجد مانع من إقامة مثل تلك الولائم وحلقات الذكر إلا أنه لا يجب أن ترتبط بيوم محدد تجنبا للوقوع في أمر المحدثة والبدع .

أربعين الميت وخميس المتوفي

نلاحظ أيضا إقامة التعازي لمدة 3 أيام بعد الوفاة وأيضا ما يقال باسم خميس الميت وأربعين المتوفي ، وقد قيل في تلقي العزاء للميت ل3 أيام أمر غير مستحب غير واجب حتى لا يكون فرض وإجبار على الناس .

أما عن ما قيل في خميس الميت وأربعين المتوفى فهو أمر مؤكد من البدع التي انتشرت قيام المسلمين بإتباعها والوقوع في إثمها ، ويجب التجنب لقيام مثل تلك الأمور حيث أنها تعمل على تعذيب الميت وليس راحته ورفعته .

حكم رفع الصوت بالدعاء للميت عند وضعه في القبر

يعد هذا الأمر مكروه عند أهل السنة النبوية ولم يرد في كتب السنة الشريفة القيام بمثل هذا الأمور ويجب أن يكون الصوت في إعتدال تجنبا لإزعاج أهل القبور ، ويفضل الدعاء للمتوفي بالرحمة والثبات عند السؤال .

نصل لختام موضوعنا اليوم ، ونرحب بأي معلومات أخرى تتعلق بالمجال في الأسفل مع التعليقات .