كريتر سكاي

حكم قبلي ينهي قضية إطلاق نار على مواطن في مديرية سرار بيافع

16 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

بحضور عدد من القيادات العسكرية والشخصيات الاجتماعية، حكم قضية المواطن أحمد زين حسين الجريري مع زيد جلاد صالح علوي الجريري الذي سبق وقام زيد جلاد بأطلاق النار على أحمد زين وإصابته بعدة طلقات في إنحاء متفرقة من جسمه لأسباب خلافات نشبت بينهما قبل عدة اشهر.

حيث تم القبض على الجاني في يوم الحادثة واحتجازه في مقر الحزام الأمني سرار لعدة أشهر وذلك بعد تلقي المجني عليه العلاج الكامل والذي تم له بالشفاء من الإصابة.

حينها تدخلت عددآ من الشيوخ والعقال الذين قاموا بحكم القضية بمبلغ أحد عشر مليون وخمسمائة الف ريال يمني تشمل كافة خسارات العلاج وحكم اطلاق النار وحكم الإصابة المتعارف عليها بين القبائل اليافعية وكل مايتضمن القضية بالكامل.

وفي لقاء الحكم وانها القضية الذي تم حكمها من قبل الشيوخ وهم الشيخ يسلم محمد السنيدي والشيخ زيد محسن السنيدي والشيخ محمد صالح الرهوي في صباح اليوم الخميس والذي استمر لساعتين رفعت فيه الرايات البيضاء ووقعت وثيقة الحكم بين الطرفين واعلن المواطن أحمد زين وذوي المجني عليه القبول بما جاء في حكم القضية بالكامل والقبول بما حكمة الشيوخ في القضية موضحين بأنهم سيضلان أخوه وأبناء عم وأبناء قبيلة واحده تسود إفرادها المحبة والسلام والتقدير والاحترام.

حضر لقاء الحكم والصلح القائد عبدالرزاق الجردمي قائد الحزام الأمني سرار الذي يبذل الجهود الجبارة المستمرة وبوتيرة عالية لأستتباب الأمن والأمان في المديرية والذي يشيد به في حلحلة جميع القضايا والمشاكل المعقدة العالقة عند الكثير من المواطنين في مديرتي سرار ورصد والقرى والمناطق المجاورة .

وحضر اللقاء ايضا كلآ من رئيس المجلس الانتقالي سرار الاستاذ علي ناصر الحامدي ورئيس مجلس الحراك الثوري يسلم محمد ناجي والشيخ يسلم محمد السنيدي والشيخ سلمان محمد عوض والشيخ انيس علوي ناصر والشيخ عبدالخالق النسري والشيخ عدنان حسين حسن وعدد من الاساتذه وجمع غفير من المواطنين.

* من راشد النسري

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