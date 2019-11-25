حكم قبلي ينهي قضية بين قبيلتي آل شمعة وآل خليل بالمحفد

تم صباح أمس في مديرية المحفد بمحافظة أبين الحكم القبلي بين قبيلتي آل شمعة وآل خليل، على خلفية قيام قبيلة آل خليل بالتوجه والقدوم بتشعير وعقيرة برفقة عدد من المشايخ والشخصيات القبلية والاجتماعية من باكازم وآل غسيل والتحكيم بحكم صُبر عند قبيلة آل شمعة في إصابة ولديهما صادق حسن شارلي الشمعي، وصادق ناصر حسن شارلي الشمعي، عن طريق الخطأ من آل علي باحنش آل شمعة في سوق المحفد قبل عدة شهور.

وتم استقبال الحاضرين في منزل الشيخ محمد مهدي عشيش، حيث قام الشيخ الحبيب علي محضار المشهور بإلقاء محاضرة تحث كافة الأطراف على التعاون في ما بينهم والتراحم وإصلاح ذات البين وتأمين الطرقات ونصرة المظلوم.

عقب ذلك جرى قراءة الحكم الذي تضمن: الحكم بـ11 مليون ريال يمني على آل خليل، مليون يسقط بوجه آل خليل، مليونان تسقط في التعشيرة والعقيرة، مليونان تسقط لباكازم ومن حضر من قبائل وسادة مشايخ وساكني المنطقة، مليونان تسقط لقبيلة آل غسيل، مليون يسقط قهوة، مليون تشريف الحكم، نص مليون يسقط للشيخ علي المحضار المشهور، ويتبقى مليون ونص.

وفي الختام أعرب أبناء المحفد عن الشكر والتقدير لكل من سعى إلى وأد الفتنة التي زرعت بين قبائل باكازم، وكذلك من ساهم وتابع في إصلاح ذات بينهم.