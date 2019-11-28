حكومة اتفاق الرياض تعلن “تعز على رأس الأولويات” والبداية “ضبط كشوف الجيش”

@ تعز/المخا، نيوزيمن، أمجد قرشي:

السياسية

2019-11-28 21:34:00

قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، لقيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي في محافظة تعز، إن اتفاق الرياض “شمل ترتيب الوضع الأمني في المحافظات المحررة بصورة توحد الجانب الأمني والعسكري تحت مؤسسات الدولة، وتعزز من قدرات السلطات المركزية والمحلية”.

مضيفا إن “محافظة تعز تأتي على رأس أولويات الحكومة في المرحلة القادمة”.

وبالإشارة إلى كثير ملفات وقضايا فساد متعلقة بالجهازين العسكري والأمني على وجه الخصوص، وتلاعب بالكشوف والفارق بين القوامين الوهمي والفعلي، بنظر قيادات محور وألوية تعز، الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح، وما تسرب منها تباعا على قلته في وسائل الإعلام والصحافة المحلية، حدد رئيس الوزراء ضبط ومراجعة الكشوف واستحقاقاتها المالية على رأس أولويات المرحلة.

وشدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الذي كان يرأس، الثلاثاء، لقاء مع أعضاء السلطة المحلية والمكتب التنفيذي لمحافظة تعز بحضور المحافظ نبيل شمسان، في العاصمة المؤقتة عدن، على “توحيد السلطات الأمنية والعسكرية وعملها”.

وتشكلت تحت مظلة محور تعز ألوية بحالها من المدرسين وغير العسكريين، بنظر وتصرف القيادات الإصلاحية وعلى رأسها “سالم” الذي يوصف بأنه الحاكم العسكري لتعز ورئيس سلطة المقر، وهومدرس سابق عين برتبة كبيرة بصفة مستشار لقائد المحور، وهو موقع غير موجود في الهيكل الوظيفي والعسكري لهيئة الأركان ووزارة الدفاع.

ووجه معين عبدالملك “بضبط كشوف العسكريين ومعالجة مشاكل الازدواج الوظيفي بين الوظائف العسكرية والمدنية، وكذا انضباط قوات الأمن والشرطة في مواقعهم وبما يضمن حماية المحافظة وتأمين المواطنين”.

ولا تبدو المهمة هينة أمام الحكومة أو عملية مراجعة وإصلاح وضبط مشابهة للكشوف والتخلص من الازدواج والمشاكل الكبيرة والكثيرة في مجاهيل ومخفيات أعوام من الانفراد والسيطرة الكاملة والتصرف المطلق من قبل واحد من أشد أجنحة الإخوان تغولا وعدائية واستثمارا لمقدرات وميزانيات المحور والجيش والحرب لحسابه الخاص.