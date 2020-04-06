حكومة اليمن تنتقد مواقف غريفثس من جرائم الحوثيين

انتقدت الحكومة اليمنية الشرعية، موقف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفثس، تجاه جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي، والتي وصفتها بـ “الضبابية”.

وعبر وزير الإعلام اليمني،معمر الإرياني، في بيان اصدره، مساء الإثنين، عن أسفه لموقف المبعوث الخاص الى اليمن غريفثس من المجزرة البشعة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في قسم النساء بالسجن المركزي بمدينة تعز.

وكانت ميليشيات الحوثي استهدفت بقصف صاروخي ، مساء الأحد، النساء السجينات في السجن المركزي بتعز (جنوبي غرب اليمن) ما أسفر عن مقتل 5 سجينات، وطفلة كانت تزور أمها، بالإضافة إلى إصابة 15، ثلاث منهن إصابتهن خطيرة.

ووصف غريفثس في تغريده على صفحته بموقع “تويتر” ، الهجوم بـ “المفجع”، دون ان يشير الى مسؤولية الحوثيين. واكتفى بالتشديد على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت والمرافق المدنية، بما يشمل السجون، طبقا للالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.

وقال الإرياني ان موقف غريفثس، الذي لم يوجه اصابع الاتهام صراحة لمرتزقة ايران “الميليشيات الحوثية”، طمؤسف جداً ولا يرقى لحجم الجريمة الإرهابية”.

‏وأكد وزير الإعلام اليمني، ان ما وصفها ب “المواقف الضبابية”، للمبعوث الاممي لليمن تطيل امد الازمة ولا تخدم جهود انهاء الحرب واحلال السلام، وتمنح الميليشيات الحوثية ضوء اخضر لتصعيد عملياتها العسكرية واستهدافها المتكرر للمدنيين.

‏ودعا الإرياني، المبعوث الاممي، لزيارة مدينة تعز والاطلاع على موقع الجريمة الإرهابية في السجن المركزي بالمدينة، واستمرار الحصار المفروض على محافظة تعز في ظل الصمت الدولي منذ عام ٢٠١٥، وكشف كذب وزيف ادعاءات الميليشيات الحوثية ومحاولاتها البائسة لتغطية جرائمها النكراء.