حكومة شباب وأطفال اليمن تزور مكتب النظافة والتحسين بمحافظة المهرة

زارت حكومة شباب وأطفال اليمن صباح اليوم ممثلة بمحافظ محافظة المهرة أ. عبدالله بلحاف مدير مكتب النظافة والتحسين بالمحافظة أ. محمد أحمد عوشن لتغقد اخر الانجازات والتجهيزات.

ابتدأ اللقاء الاستاذ محمد عوشن بالترحيب بزيارة حكومة شباب وأطفال اليمن ومبادرتها بتفقد الاوضاع داخل مكتب النظافة بمحافظة المهرة مقداً الشكر ايضا لرئيس الحكومة محمد عبدالله جميع.

وجرى الحوار حول موضوع التجهيزات والاعمال التي قام بها مكتب النظافة والتحسين حيث قال أ. محمد عوشن: جهزنا فرق تقوم برش التعقيم في الحارات والاماكن العامة.

من جانبه قدم محافظ الشباب عبدالله بلحاف شرحا مفصلا لخطة التوعية التي ستقوم بها حكومة الشباب والاطفال وذكر ايضا الجهات والمناطق المستهدفه في الخطة مؤكدا بذلك استعداد الحكومة بتكوين فرق تكوعية من ابناء محافظة المهرة وعلى اتم الاستعداد لتلبية اي نداء طارئ من قبل السلطة المحلية.

من جانبه شكر أ. أحمد عوشن مدير مكتب النظافة لحكومة على كل ما تقدمه لخدمة الوطن وابناء محافظة المهرة مؤكدا انهم الجيل الصاعد وانه سيكون عون وسند لكل اعمال الحكومة داخل قطاع النظافة والتحسين.