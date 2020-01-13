المشهد اليمني

حلاقة الشعر والتشهير والإذلال آخر صيحات الحوثيين.. شاهد حتى بايع الشبس حلقوا شعره

13 يناير، 2020
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المشهد اليمني

لم يكن إحراق أحزمة العبايات، وطمس لوحات محلات الكوافير، ومصادرة أطباق شبكات الانترنيت، وإيقافه تمام في الأيام الأخيرة سوى مقدمة لأعمال جديدة.

فبعد أن أصدرت تعميمات وتحذيرات لأصحاب صوالين الحلاقة بعدم قص الشعر إلا بأشكال معينة، اتجه المشرفين إلى طرق أخرى لإبراز عظلاتهم.

حيث أظهر فيديو و (أبو جبريل) أحد المشرفين الحوثيين يقوم بحلاقة رؤوس بعض الشباب في الشارع أمام الناس، ويقوم بتصويرهم بشكل مذل وغير أخلاقي.

وقد أظهر المشرف أسفه لوجود هؤلاء بعيدا عن إخوانهم المرابطين في الجبهات، حتى الشاب الذي يرابط أمام إحدى المدارس من خلال بيعه “للشبس”؛ تم حلاقة شعر رأسه ما يعني أنه لن يستطيع غدا الذهاب لبيع الشبس برأس أصلع.

وقد علق ناشطون على هذا المشهد بأن دولة الكهنوت عادت بكل تفاصيلها من خلال ممارسة الحوثيين كل فنون الإهانة والإذلال في حق المواطنين.

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