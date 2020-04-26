حلف أبناء يافع يؤيد خطوات المجلس الانتقالي

اصدر حلف أبناء يافع بياناً هاماً تأييدا لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي أعلن فيها الإدارة الذاتية للبلاد.وقال حلف أبناء يافع أن خطوات المجلس الانتقالي كان لها أن تأتي منذ فترة طويلة، كنتيجة طبيعية تقتضيها الظروف المزرية التي يعاني منها شعب الجنوب العظيم على إثر ما تمارسه شرعية الفساد من تعذيب ممنهج في حق أبناء الجنوب.وأشار الحلف أننا جميعا نطمح إلى أن تكون هذه الخطوات، فاتحة خير على شعب الجنوب العظيم الصابر الذي يتجرع مرارة الم المعاناة منذو 94.ودعا في البيان إلى تظافر الجهود لأجل النهوض بهذا الوطن الجريح والتركيز التام على رفع معاناة شعب الجنوب العظيم والعمل على تحقيق أهدافه المشروعة.

وفيما يلي نص البيان :

تابع حلف أبناء يافع باهتمام بالغ مجريات الأحداث على الساحة الجنوبية .وصولا إلى بيان المجلس الانتقالي الصادر يوم السبت 25/أبريل، والذي كان لابد لمثل هذا البيان التاريخي ان يأتي منذو فترة طويلة، كنتيجة طبيعية تقتضيها الظروف المزرية التي يعاني منها شعب الجنوب العظيم على إثر ما تمارسه شرعية الفساد من تعذيب ممنهج في حق أبناء الجنوب.

وعليه إذ يؤكد حلف أبناء يافع على تأييده المطلق لهذه الخطوة الشجاعة التي أعلنها المجلس الانتقالي بقرار فرض (حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب) .

واذ نشكر الله سبحانه وتعالى إذ وفقكم لاتخاذ هذه الخطوة المباركة والتي نطمح جميعا إلى أن تكون فاتحة خير على شعب الجنوب العظيم الصابر الذي يتجرع مرارة الم المعاناة منذو 94.

وفي الوقت الذي نبارك لكم هذه الخطوات الشجاعة نشد على أياديكم لرفع درجة الاستعداد لانجاح المهام الكبيرة المناطة على عاتقكم في هذه المرحلة وما يتليها من مراحل، تتضاعف فيها عظمة المهام، اذ يتطلب فيها الأمر إلى رفع درجة الهمة، كما ويتطلب الاستعداد لصعود القمة من خلال تجسيد روح التكاتف والتصالح والتسامح والاحترام المتبادل وتظافر الجهود لأجل النهوض بهذا الوطن الجريح والايثار والتجرد من الذاتية والتبعيه البغيضه سواء كانت تلك التبعية مناطقية او جهوية أو حزبية أو خارجية والتركيز التام على رفع معاناة شعب الجنوب العظيم والعمل على تحقيق أهدافه المشروعة.

واذ يؤكد حلف ابنا يافع انه وبكل ما يستطيع القيام به تحت امر القياده الجنوبية وتحت خدمة شعبنا الجنوبي العظيم حتى نيل حقوقه المتمثلة بأستعادة دولته وهويتة المسلوبة وثروته المنهوبة كاملة دون نقصان.

المجد والرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى ..

والنصر لشعبنا الجنوبي العظيم .

صادر عن/ حلف ابنا يافع

بتاريخ 26 ابريل 2020