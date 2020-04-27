حلف قبائل العواذل يعلن تأييده لخطوات “الانتقالي الجنوبي”



أعلن حلف قبائل العواذل تأييده لقرار المجلس الانتقالي الجنوبي الذي اعلن من خلاله حالة الطوارئ وادارة الجنوب ذاتياً، واصفا الخطوات هذا بالمدروسة والتاريخية.وجاء الحلف في بيان صادر عن رئيسه الشيخ حسين بن ناصر العوذلي – حصلت عدن الغد على نسخة منه – “تابعنا بفرحة كبيرة القرارات التاريخية التي اصدرها الرئيس المناضل عيدروس الزبيدي، والتي أعلنت حالة الطوارئ وادارة الجنوب ذاتياً.وإذ نؤكد على أن هذه الخطوة المدروسة جاءت بعد سنوات من المعاناة والصبر من قبل شعب الجنوب، إلا انها كانت خطوة شجاعة ومتوقعة من المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي خرج الجنوبيون لتفويضه في الـ4 من مايو العام 2017م.إننا في حلف قبائل العواذل وكموقف ثابت من كل القضايا وعلى رأسها قضية الإرهاب الذي تموله اطراف محلية واقليمية ولما اكتوينا، فأننا نؤكد تأييدنا ودعمنا لقرارات المجلس الانتقالي الجنوبي في ادارة الجنوب، ورفع الظلم والمعاناة عن كاهل الشعب.إن هذه الخطوات والقرارات التي تأتي استجابة لمطالب الشعب، هي حق مشروع لهذا الشعب الذي عانى الأمرين منذ حرب العدوان الأولى على الجنوب في صيف العام 1994م، وما صاحبها من فتاوى التكفير والإرهاب، ولا يزال يعاني منها الجنوب إلى اليوم.إن على قبائل الجنوب قاطبة اعلان موقفها المؤيد لهذه القرارات المصيرية، فالدعم القبلي يجب ان يظهر إلى العلن، كما نؤكد انه ليس هناك جنوبي من يقف ضد ارادة الشعب في تقرير مصيره بالسيادة على أرضه ووطنه.وإلى الغاضبين والرافضين لهذه الاجراءات، لم نر لكم مثلها مع مليشيات الحوثي التي اغتصبت اليمن لمصلحة النفوذ الإيراني في المنطقة، فالأولى حتى يصدق الشعب ان صراخكم خوفا عليه، استعيدوا صنعاء والمدن المحتلة من قبل الذراع الإيرانية، وبعد ذلك يمكن للشعب ان يصدق صراخكم من الفنادق الفاخرة في الرياض واسطنبول والدوحة.نجدد التأكيد على تأييدنا المطلق والصريح لهذه القرارات، ونؤكد على أهمية تظافر الجهود لتحقيق هدف شعبنا في السيادة على أرضه.والله الموفقالشيخ حسين بن ناصر العوذلي رئيس حلف قبائل العواذل

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