حلقة توعوية حول فيروس كورونا لموظفي التأمينات بعدن

نظمت المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية المركز الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن ،اليوم ،حلقة توعوية حول فيروس كورونا المستجد، لموظفي المؤسسة بالمركز وفرعه بالمعلا ،بالتنسيق مع جمعية شباب جامعيين بدون عمل.

وتناولت الحلقة عدد من المواضيع المتعلقة بدليل الامراض الوبائية الشائعة للفيروسات المتعددة منها فيروس كورونا المستجد أعراضه و مسبباته وطرق انتقاله والوسائل المتبعة للوقاية منه إضافة إلى شرح موجز عن امراض الكوليرا وحمى الضنك والمكرفس والملاريا.

وأوضح رئيس المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية أحمد صالح سيف ، بأن الفعالية تأتي ضمن انشطة المؤسسة الهادفة إلى تعزيز ورفع الوعي لدى الموظفين بالمركز والفروع بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل وزارة الصحة العامة في مواجهة تفشي وباء كورونا …مؤكدا بضرورة تكاثف كافة الجهود الوقائية المبذولة من قبل الجهات الرسمية والمجتمعية للحد من انتشار الاوبئة والوقاية منها.

وتطرق الدكتور انور أحمد ، في الحلقة التوعوية إلى أهم أنواع الفيروسات المنتشرة وتعريف لفيروس كورونا المستجد والاعراض المرضية لهذا الفيروس وطرق الحماية من انتقاله وكيفية الوقاية منه والاساليب المثلى لتطهير الاسطح والمنازل وبيئة العمل وكيفية استخدام المعقمات والماء والصابون النظافة وكذا أنواع الكمامات الواقية وكيفية استخداماتها بطرق صحيحة… مشددا بضرورة ممارسة السلوكيات الصحية الصحيحة وتجنب الازدحام في الأماكن العامة والاهتمام بالنظافة الشخصية والعامة.

بدوره اشار مدير عام فرع المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية بالمعلا خالد علي جابر ،إلى الاهمية التي تكتسبه هذه الفعالية التوعوية التي نظمتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برعاية رئيس المؤسسة الأستاذ أحمد صالح سيف في ظل الظروف الصحية الراهنة لمرض كورونا المستجد على مستوى دول العالم ،وما يستوجب الحذر وأخذ الاحتياطات الضرورية في بيئة العمل لحماية الموظفين ونشر الوعي الصحي في سبل التعامل معهم وفق الإجراءات الاحترازية لتجنب هذا الوباء .