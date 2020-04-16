عدن الغد

حلقة توعوية حول فيروس كورونا لموظفي الفرع الرئيس للمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية وفرعها بالمعلا.

16 أبريل، 2020
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حلقة توعوية حول فيروس كورونا لموظفي الفرع الرئيس للمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية وفرعها بالمعلا.

 
عدن الغد احمد حسن وقيصر ياسين 
نظمت صباح اليوم في مبنى المركز الرئيسي.بعدن للمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية وفرع المعلا للمؤسسة برعاية رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاخ احمد صالح سيف حلقة توعية صحية حول فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لموظفي فرع المؤسسة بالمعلا واشراف الادارة العامة للمؤسسة بالتنسيق مع جمعية شباب جامعيين التي تعني بالتوعية للوقاية من هذا الفيروس. 
حضرها الاخ خالد جابر المدير العام لفرع.المؤسسة بالمعلا والاخ فيصل نعمان مساعد المدير العام وعدد من موظفي المؤسسة بالفرع. 
واستهل الاخ خالد جابر مدير الفرع بالمؤسسة الحلقة التوعية بكلمة رحب فيها بممثلي جمعية شباب جامعيين للجهود الانسانية التي يبذلونها من خلال التوعوية الصحية لموظفي المؤسسة بالفرع الرئيسي حول فيروس كورونا كما حت موظفي فرع المؤسسة بالمعلا بالاستفادة من المحاضرات الصحية التي يلقيها المحاضرون حول هذا المرض واسبابه واعراضه والوقاية منه.. كما حتهم على الالتزام بتحذيرات وزارة الصحة العامة للوقاية من هذا الوباء الخطير.
من جانبه قام الاخ طارق محمد صالح رئيس جمعية شباب جامعيين بشرح توضيحي حول الحملة الشاملة من الوقاية من هذا الفيروس والتي استهذفت المؤسسات والقطاع العام والخاص

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الاجتماعية الرئيس العامة الفرع بالمعلا توعوية حلقة حول فيروس كورونا للتامينات للمؤسسة لموظفي وفرعها

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