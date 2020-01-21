حلقة نقاشية حول ترجمة دليل معايير وكالة الاعتماد الأوروبية بجامعة الأندلس

عقدت امس بجامعة الأندلس للعلوم والتقنية بصنعاء، حلقة نقاشية بعنوان التعريف بترجمة دليل معايير وكالة الاعتماد الأوروبية “اسين ” بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين من مختلف الجامعات اليمنية.

وفي الحلقة التي نظمها مركز الأندلس للبحوث والاستشارات والترجمة بالجامعة، أشاد المشاركون والحضور بدور جامعة الأندلس في تبني مناقشة وإثراء دليل ومعايير وكالة الاعتماد الأكاديمية الأوروبية المتخصصة في اعتماد برامج الهندسة والنظم المعلوماتية والعلوم الطبيعية والرياضيات وشبكات الحاسوب والاستفادة منها في البرامج اليمنية.

وأشاروا إلى دور الجامعات في تناول قضايا الترجمة و البحث العلمي والاطلاع على التجارب الدولية الناجحة وامكانية الاستفادة منها في تطوير برامج التعليم العالي وتجويد مخرجاته وفق احتياجات سوق العمل.

وأكدوا في الحلقة التي حضرها محافظ حضرموت ورئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة الدكتور علي الكاف، ووكلاء الوزارة، حرص الوزارة بالتعاون مع مجلس الاعتماد الاكاديمي على استكمال توصيف المقررات الدراسية للبرامج الهندسية والإدارية والإنسانية لتوحيد المفردات في الجامعات اليمنية ودورها في حل مشكلة انتقال الطلاب من جامعة إلى أخرى .

من جانبهم أشادوا بدور جامعة الأندلس في ترجمة معايير وكالة الاعتماد الأوروبية ومناقشتها وإثرائها بالمقترحات اللازمة للاستفادة منها في وضع معايير العلوم الحاسوبية والهندسية والسعي نحو الحصول على الاعتماد الخاص وفق المعايير الدولية .

واعتبر الحلقة النقاشية الخطوة الأولى للتقييم الذاتي وفق معايير عالمية، مؤكداً أن الجامعات اليمنية بدأت تسير وفق خطط علمية ومنهجية للحصول على المعايير الدولية من أجل المساهمة في تطوير برامجها ومقرراتها الدراسية وفق متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل..

وأثنى الحضور على جهود القائمين على ترجمة وإعداد هذه المعايير وإخراجها إلى حيز التنفيذ .

فيما أوضح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد محمد برقعان أن الحلقة النقاشية تأتي ضمن أنشطة وخطة الجامعة لدعم وتشجيع البحث العلمي للعام الجاري بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين من الجهات المعنية.

واستعرض خطة وأنشطة الجامعة المزمع تنفيذها خلال العام الجاري في مختلف المجالات البحثية والعلمية والفكرية والتعليمية .. مبيناً أن مركز البحوث والدراسات والترجمة في صدد ترجمة كتاب علمي كبير سيعود بالنفع على الجامعة والطلاب اليمنيين.

بدورهما استعرض مترجم المعايير الأوروبية نشوان علي نشوان، ومدير مركز الأندلس للبحوث والاستشارات والترجمة عبدالله بكير، دليل ومعايير وكالة الاعتماد الأكاديمية الأوروبية المتخصصة في اعتماد برامج الهندسة والنظم المعلوماتية والعلوم الطبيعية والرياضيات وشبكات الحاسوب وأهميته وأهدافه لتطوير البناء الأكاديمي وضمان الجودة في المؤسسات الأكاديمية اليمنية.