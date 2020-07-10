حلقة نقاشية حول وقف إطلاق النار و الحد من تفشي فيروس كورونا

أنصتوا لنا.. هو الشعار التي انطلقت منه اللجنة النسوية للتصالح والسلام و كون المرأة في كل مكان بالعالم تمثل أيقونة للمحبة والسلام من ناحية ومن ناحية أخرى هي الضحية الأولى للحروب و لذلك كان لا بد من قناة تستطيع من خلالها المرأة الجنوبية إيصال صوتها من الداخل إلى أروقة أهل السياسة و صناع القرار بعيدا عن وصاية احد أو انتهازية جهة.بمشاركة قيادات نسوية من المجلس الانتقالي الجنوبي و كذلك نخبة من الكوادر النسوية الجنوبية في مؤسسات الدولة و منظمات المجتمع المدني في مجالات الطب و التعليم و الأمن و الاقتصاد و عدد من الناشطات السياسيات و الحقوقيات ، نظمت اللجنة النسوية للتصالح والسلام يوم أمس الأربعاء في قاعة قصر العرب في مدينة المعلا بالعاصمة عدن ، حلقة نقاشية حول وقف إطلاق النار و الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا و ذلك تلبية لدعوة المبعوث الاممي السيد مارتن غريفيتس و في هذا التقرير نرصد وجهة نظر بعض المشاركات في هذا الندوة.

-انتصار الهدالي : ابراز دور المرأة الجنوبية في صناعة السلام

كانت البداية مع الأخت انتصار الهدالي رئيسة اللجنة النسوية للتصالح و السلام التي تحدثت عن أهمية الحلقة النقاشية النسوية التي حرصت للجنة النسوية للتصالح والسلام على تنظيمها وذلك تلبية لدعوة السيد مارتن غريفيثس المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة في اليمن ،حيث قالت:” تأتي هذه الحلقة النقاشية كإحدى مبادرات للجنة النسوية للتصالح و السلام و قد جاءت تلبية لدعوة المبعوث اللأممي حول وقف إطلاق النار و مكافحة انتشار جائحة كورونا”

و استطردت:” الغرض من المبادرة هو أبارز دور المرأة في استقرار المجتمع و دعم السلام و كذلك مكافحة تفشي الأوبئة و أيضا مساهمتها في إعادة الأعمار و تأهيل البنية التحتية و أساسا لا توجد تنمية حقيقية دون وجود الأمن و الاستقرار”.

وأردفت (الهدالي) قائلة :” كون المرأة أكثر من يدفع ثمن الحروب ، لذلك يجب عليه أن تكون الراعية الأولى لعملية السلام ونحن نتواجد اليوم هنا لكي نوصل صوتنا كنساء جنوبيات إلى جميع أطراف النزاع أن أوقفوا الحرب و انفضوا غبار المعارك و ليتوجه الجميع إلى ميادين الأعمار و التنمية و تسخير كل الإمكانيات لمواجهة جائحة كورونا التي تفتك بحياة الكثيرين”.

-الدكتورة نعمة صالح : المرأة المتضرر الرئيسي من اشعال الحروب

بدورها قالت الدكتورة نعمة صالح عوض رئيسة قسم علم الأمراض و الأنسجة و الخلايا في هيئة مستشفى الجمهورية التعليمي بعدن : ” نجتمع هنا اليوم كنساء جنوبيات من أجل السلام و نحاول أن نحقق ما لم يستطيع الرجل تحقيقه و لا شك إن المجتمع كله بحاجة إلى السلام و لكن المرأة كونها الأم و الزوجة و الابنة و الأخت ، فهي العنصر الرئيسي المتضرر من إشعال الحروب و بالتالي هي أكثر حاجة إلى أن يسود السلام”.

-الدكتورة الشهابي: تسخير الاموال من أجل حياة كريمة للشعب

من جانبها تحدثت الدكتورة آمنة صالح الشهابي الاستشارية في علم الأدوية و الصيدلة في مستشفى الرازي بمحافظة أبين ،حيث قالت :” يسرني التواجد في هذه القاعة ،حيث نجتمع كأخوات من عدة محافظات الجنوب تلبية لمبادرة اللجنة النسوية للتصالح و السلام و التي تأتي تلبية لدعوة المبعوث اللاممي حول وقف إطلاق النار و الحد من انتشار جائحة كورونا و إن كنا نعتقد أنها جاءت متأخرة نوعا ما و لكن أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي”.

و أردفت قائلة : ” كل ما نتمناه أن يصل صوتنا إلى صناع القرار الذين بيدهم قرار الحرب و السلام و نبعث لهم رسالة مفادها أن أوقفوا الحرب العبثية المستمرة التي أدت إلى تدمير البنية التحتية و تدهور البيئة الصحية . إن حالة الحرب التي نعيشها تؤثر بشكل كبير على جهود مواجهة جائحة كورونا و نقول لكل الأطراف عوضا عن التجييش و شراء السلاح وإرسال الشباب إلى جبهات الموت ،عليكم تسخير تلك الإمكانيات والأموال من أجل حياة كريمة للشعب و توفير الرعاية الصحية لهم و العمل على تأهيل المستشفيات والمركز الصحية و توعية المجتمع من مخاطر تفشي وباء كورونا الذي ينتشر في العالم كالنار في الهشيم و فقدت بسببه كثير من الأسر أقاربهم و أحبابهم”.

كما تحدثت العميد / عليا صالح عمر مدير عام حماية الأسرة في وزارة الداخلية و التي حرصت على الحضور و المشاركة في الحلقة النقاشية ، حيث قالت:” نحن في الإطار الأمني حرصنا على تلبية هذه الدعوة حول وقف إطلاق النار و الحد من انتشار جائحة كورونا ، حيث نعمل جاهدين على التواجد في أماكن مختلفة بهدف الحافظ على سلامة المجتمع و تحديدا تأمين حياة المرأة لكي تستقر حياتها ، فهي أساس الأسرة و لا يمكن تجاهل دورها في رقي المجتمع “.

وإضافت : ” الهدف من تواجدنا اليوم هو المساهمة في صناعة السلام و زرع المحبة و الدعوة إلى الحياة بعد أن أمست المعاناة تحاصر الجميع و في الأخير نتمنى أن تسعى كل أطراف النزاع في اليمن إلى وقف سعير الحرب و تحقيق سلام عادل للجميع و تلتفت إلى معاناة الناس و العمل على مكافحة نفشي وباء كورونا“.

– السيلي: الحرب كارثة إنسانية و المرأة داعية سلام

أما الناشطة السياسية نعمة علي السيلي فقد أكدت على إن الحرب التي تعيشها البلاد منذ ست سنوات تمثل كارثة إنسانية بكل المقاييس و حيث يتاجر الساسة بمعاناة الشعب و جعلوا معيشته كابوس مرير.

كما أشارة (السيلي) أيضا إلى أن هناك القرار الاممي رقم (1325) الصادر عام 2000م و الذي ينص على أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرار ، بحيث يكون لها دور في تثبيت السلام و كذلك حمايتها من أن تكون ضحية لنزعات و الحروب و لكن مع الأسف أجهض دورها في كثير من المجتمعات و لم ترتقي إلى المكانة التي تستحقها”.

و أردفت :” المرأة بطبيعتها داعية سلام و السلام مطلب كل وطني حر ة شريف و نتمنى ان تحقق هذه الحلقة النقاشية أهدافها و إيصال صوت المرأة الجنوبية المطالبة بانتهاء الحرب إلى أصحاب القرار”.

وقد شهدت الجلسة النقاشية عددا من المداخلات و في الختام خرجت المشاركات بعدد من التوصيات تعبر عن رؤيتهن لتوصل إلى عملية سلام و وقف إطلاق النار دائم و الإجراءات المناسبة للحد من انتشار جائحة كورونا و هي على النحو التالية:

– سحب السلاح من العاصمة عدن و تفعيل دور أجهزة القضاء و الأمن لفرض النظام و القانون.

– إشراك المرأة في صنع القرار و فق القرار الأممي رقم (1325) لعام 2000م.

– وضع حل جذري لأسباب الصراع الأساسية التي يأتي الاعتداء على الأراضي الجنوبية في مقدمتها.

– الوقف الفوري لإطلاق النار مع وجود ضمانات حقيقية لضمان ديمومة عملية السلام.

– معالجة موضوع المرتبات المتوقفة و الحقوق العالقة.

– الضغط باتجاه تنفيذ اتفاق الرياض و الإسراع بتشكيل حكومة جديدة.

– يوصي بان تكون الامم المتحدة ممثلة بمبعوثها الأممي دورا حاسما و ألا تكون القرارات الأممية مجرد حبر على ورق.

– فرض عقوبات رادعة على الأطراف المعرقلة لعملية السلام .

الاهتمام بالجانب الصحي وإنشاء مستشفيات متخصصة مجهزة و كذلك مستشفيات ميدانية و تجهيز مختبرات حديثة وتأهيل كادر متكامل.

– تجفيف منابع الحرب و عدم تغذية الأطراف المتنازعة سواءاً بالسلاح أو الدعم اللوجستي.

– هيكلة الأجهزة الأمنية و توحيدها تحت قيادة واحدة و تأهيل عناصرها.

– الاهتمام بالجانب الخدماتي و توفير الإمكانيات لإعادة الأعمار و إزالة آثار الحرب.