حلم بوليسيتش ينقل ميسي إلى تشيلسي

بوليسيتش يحلم باللعب بجوار ميسي ويرى فيجو كمثل أعلى

قال الدولي الأمريكي كريستيان بوليسيتش نجم نادي تشيلسي إنه يحلم بانضمام ليونيل ميسي إلى البلوز لكي يلعب معه في فريق واحد.

وكان بوليسيتش قد انضم إلى تشيلسي منذ بداية الموسم الحالي، ولكنه لم يلعب كثيرًا بالشكل الذي انتظره ويتطلع نحو الأفضل فيما هو قادم.

وحول طموحاته بخصوص المستقبل، قال إنه يريد تقديم المزيد بقميص تشيلسي وأن يواصل نجاحاته في عالم كرة القدم ويحقق أحلامه.

وأضاف: “بالطبع أود اللعب بجوار ميسي، إنه أفضل لاعب في العالم، لذلك أتمنى أن ينضم إلى تشيلسي وأن أجاوره في يوم من الأيام”

وتابع: “حين كنت صغيرًا حلمت بأن أكون مثل لويس فيجو عندما أحترف كرة القدم، لقد كان مثلي الأعلى الذي أريد السير على خطاه”

وأردف: “كان القميص الأول الذي امتلكته هو قميص لويس فيجو، أتذكر أنني كنت أرتديه عندما ألعب كرة القدم مع والدي في الطابق السفلي في المنزل”

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يذكر أن ليونيل ميسي ارتبط ذات مرة بتشيلسي عام 2014 بعد أزمة الضرائب التي لاحقته في برشلونة، ولكنه استمر مع الفريق الكتالوني في النهاية.