حلم ثنائي مستحيل لأبيدال.. طلب لأوباميانغ وفكرة فيرنير

أبرز أخبار برشلونة الثلاثاء

يوروسبورت عربية

يسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع مهاجم بديل لتعويض غياب المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز عن الملاعب لقرابة 4 أشهر بسبب الإصابة.

وكان النادي الكتالوني أعلن عن خضوع سواريز لعملية جراحية تحت اشراف طبيب النادي رامون كوجات.

إليكم أبرز أخبار برشلونة الثلاثاء:

طلب من أوباميانغ:

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” من الجابوني بيير أوباميانغ تقديم طلب للرحيل عن صفوف آرسنال في يناير الجاري.

هداف البريميرليغ في الموسم الماضي بالتساوي مع صلاح وماني ينتهي عقده في يونيه 2021 ويمكن أن يرحل عن الغنرز في الشتاء في حال طلب الرحيل عن ناديه.

فيرنير خيار مطروح:

يعد لاعب لايبزيغ والمنتخب الألماني تيم فيرنير حل لتعزيز صفوف البرسا هجوميا في الشتاء.

وفقا لصحيفة “سبورت” بارتوميو مازال لم يحدد اذا كان سوف يضم مهاجم سواء على سبيل الاعارة أو الشراء.

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شروط المهاجم:

وضع بارتوميو رئيس برشلونة شروطه من أجل ضم مهاجم جديد خوفا من تكرار تجارب مورييو وبواتينغ.

رئيس برشلونة يبحث عن مهاجم بسعر لن يقل عن 30 مليون يورو ويمكنه تقديم الاضافة.

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خيارات بديلة:

وضع برشلونة خيار رودريغو مورينو لاعب فالنسيا وكريستوف بيونتيك من ميلان وايدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان كحلول بديلة في حال الفشل في ضم أوباميانغ أو فيرنير في يناير الحالي.

أحلام أبيدال:

يريد أبيدال ضم لاوتارو مارتينيز من انتر ميلان أو هاري كين لاعب توتنهام والذي يصل سعره إلى 160 مليون يورو حيث يريد توتنهام بيعه للحصل على المال لكن تلك الصفقات لا يمكنها القدوم في يناير.