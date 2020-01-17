حلول سيتيين لتعويض سواريز: حيرة بين المتمرد والمظلوم

كيف يعوض سيتيين رحيل سواريز عن برشلونة؟

علاء الشربيني

يفتقد مدرب نادي برشلونة الجديد كيكي سيتيين لخدمات نجمه الأول في خط الهجوم لويس سواريز 4 أشهر بسببب الإصابة التي استدعت خضوعه لعملية جراحية تحت اشراف طبيب النادي رامون كوجات.

ويمتلك المدرب السابق للاس بالماس وريال بيتيس العديد من الحلول الهجومية والتي أبرزها تواجد الفرنسي أنتوان غريزمان مع امكانية التفكير في حل ميسي كمهاجم وهمي.

ويمتلك سيتيين حلول من داخل مدرسة لاماسيا لتعويض غياب الأوروغوياني لويس سواريز، إليكم أبرز تلك الحلول:

أبيل رويز:

قبل 10 أيام فقط من بلوغه عامه الـ20 يمكن لسيتيين أن يحمل خبر سار للمدرب من خلال اشراكه بصفة أساسية في مواجهة غرناطة الأحد المقبل على ملعب كامب نو.

ويرغب سيتيين في الاعتماد على الشباب ويعد رويز من أفضل هدافي الكرة الإسبانية الذي تألق مع منتخب بلاده تحت 21 عاما ويتميز بقدرات تهديفية هائلة.

سيتيين تابع تألق رويز أمام بادالونا يوم الأربعاء والتي شهدت مشاركة رويز لكنه لم يتمكن من زيارة الشباك.

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وتشير التقارير أن برشلونة لن يمانع اعارة رويز لفريق آخر في الليغا لنهاية الموسم من أجل اكتساب الخبرات بشكل أكبر مع فكرة ضم اللاعب كينج ميناج في خط الهجوم.

وكان رويز لعب مع الفريق الأول في فترة التحضير للموسم الجديد وينتظر أن ينتهي عقد اللاعب مع ناديه في يونيه 2021.

رويز حقق مع منتخب إسبانيا تحت 19 عاما بطولة كأس الأمم الأوروبية وهي البطولة التي حقها كذلك مع منتخب دون 17 عاما.

ولعب رويز 16 لقاء مع برشلونة “ب” في الموسم الحالي وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وتشير التقارير أن رويز يشعر بالظلم في ناديه الحالي برشلونة بسبب عدم حصوله على فرصة المشاركة مع الفريق الأول.

أليخاندرو ماركيز:

ارتبط نادي برشلونة بعقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس تشهد رحيل ماركيز للسيدة العجوز لكون المهاجم الشاب ينتهي تعاقده في الصيف المقبل ويرفض فكرة تمديد تعاقده مع ناديه.

وتشير التقارير أن برشلونة يفكر في تصعيد اللاعب للفريق الأول من أجل اقناعه بفكرة تمديد العقد لاسيما في ظل امتلاكه موهبة رائعة ظهرت بشكل مميز في مسابقة دوري الأبطال الأوروبي للشباب التي توج بها النادي الكتالوني.

المهاجم الفنزويلي الأصل الإسباني الجنسية لعب 386 دقيقة فقط هذا الموسم مع برشلونة “ب” بسبب رغبة النادي في اجباره على تمديد العقده لكنه مازال يصر على الرحيل في حال عدم الفوز بمكان في صفوف الفريق الأول للنادي.

وينتظر أن يبلغ ماركيز عامه الـ20 في أغسطس المقبل وسبق له التتويج مع منتخب إسبانيا تحت 19 عاما بلقب كأس الأمم الأوروبية للشباب.

ويصف كشافي لاماسيا اللاعب الشاب ماركيز كأفضل موهبة هجومية في النادي.

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