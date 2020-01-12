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حمادة صدقي مدرباً لسموحة المصري

12 يناير، 2020
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السودان اليوم :

أعلن نادي سموحة المصري عن تعاقده مع مدرب الهلال السابق حمادة صديقي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، خلفً لحسام حسن.

وقال النادي اليوم”الأحد” إنّ الجهاز المعاون لحمادة صدقي  يضم كلاٍ من الثنائي أحمد عبد الفتاح وخميس جعفر كمساعدين، بالإضافة إلى جانب مدرب أحمال أجنبي”.

وقال رئيس النادي فرج عامر في تصريحاتٍ لصحيفة اليوم السابع اليوم”الأحد” إنّ حمادة صدقي سيقود الجهاز الجديد بداية من يوم غدٍ الإثنين، عقب توقيعه على عقود تدريب الفريق”.

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