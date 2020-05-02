حماية المستهلك تطالب بدعم منتجي الالبان أعلاف من المخزون الاستراتيجي

السودان اليوم :

طالب الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر مرغني بتدخل الحكومة لدعم منتجى الألبان من المخزون الاستراتيجي وتقليل أسعار الأعلاف.

وتسليم منتجى الألبان أعلاف وردة مباشرة حتى لا يزيد سعر الألبان بعد انتهاء الجائحة، مناشدا وزير الثروة الحيوانية ووزير الزراعة بالتدخل لصالح دعم المنتجين حتى لا يفقدوا مزيد من أبقارهم بسبب ذبحها لغلاء مدخلات الانتاج.

و قال لـ(السوداني) إن ممثل منتجي الالبان بولاية الخرطوم أكد ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج التي تتمثل في العلف الذي بلغ سعره 2170 جنيه للجوال بدلا من 1400 جنيه بينما بلغ سعر عربية القصب 32 الف جنيه بدلا عن 10 الف جنيه وبلغ سعر الردة 1050 جنيه بدلا عن 400 جنيه، مشيرا إلي أن ارتفاع مدخلات الإنتاج انعكس علي سعر الالبان، مبينا انا جائحة كورونا أثرت علي منتجي الالبان وهنالك ذبح مستمر للابقار المنتجة للالبان