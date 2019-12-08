صحيفة الأيام

حمدوك: تواجد قواتنا في اليمن إرث تركه نظام البشير وبمقدورنا سحبها

8 ديسمبر، 2019
0

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عزمه سحب جميع قوات
بلاده المتواجدة في اليمن، حيث تقاتل جماعة الحوثيين ضمن إطار التحالف
العربي بقيادة السعودية.

وأشار
حمدوك في مقابلة أجراها معه مركز أبحاث “المجلس الأطلسي” الخميس الماضي،
خلال زيارته إلى واشنطن، إلى أن حكومته ورثت الانخراط في الأزمة اليمنية من
نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، مشددا على أنه لا حل عسكريا من أي طرف
كان للنزاع اليمني بل يجب تسويته سياسيا.

وقدر رئيس الوزراء عدد
الجنود السودانيين المتبقين حاليا في اليمن بنحو خمسة آلاف جندي، مع الدفعة
الأخيرة التي عادت إلى الوطن، معربا عن قناعته بقدرة حكومته على سحب جميع
هذه القوات من البلاد.

في الوقت نفسه، تعهد رئيس الوزراء بأن تؤدي بلاده دورها “مع البقية” في مساعدة اليمنيين على حل الصراع.

وسبق أن أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) الشهر الماضي أن خسائر الجيش السوداني في اليمن منذ عام 2015 تتجاوز أربعة آلاف قتيل.

المصدر: وكالات

مقالات ذات صلة

Photo of انتحار أحد المتهمين بالشعوذة في سجن ببيحان

انتحار أحد المتهمين بالشعوذة في سجن ببيحان

7 ديسمبر، 2019
Photo of مقتل مدير أمن الروضة بكمين مسلح بشبوة

مقتل مدير أمن الروضة بكمين مسلح بشبوة

7 ديسمبر، 2019
Photo of أمريكا تقول إنها ضبطت أسلحة إيرانية في طريقها إلى الحوثيين

أمريكا تقول إنها ضبطت أسلحة إيرانية في طريقها إلى الحوثيين

7 ديسمبر، 2019
Photo of السعودية: لدى الحوثيين إمكانية للتوصل إلى تسوية للأزمة

السعودية: لدى الحوثيين إمكانية للتوصل إلى تسوية للأزمة

7 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق