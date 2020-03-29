حملات التوعية من كورونا تتواصل في الضالع



عدن تايم / خاص

تواصل منظمة ديفرستي بمحافظة الضالع لليوم الخامس على التوالي الحملة التوعوية التثقيفية لمجابهة فايروس كورونا «كوفيدا 19» في مخيمات النازحين ومديريات « الضالع ــ قعطبة ــ الحصين » ضمن المرحلة الأولى .

وجدان الحميدي رئيس « منظمة ديفرستي » قــال : إن الحملة تهدف الى الحماية وتعزيز الوعي المجتمعي عن اهمية النظافة الشخصية وغسل اليدين ولبس الكمامات .

واضاف الحـمـيدي : تـم تـوزيع البرشورات التوعوية وتعليق اللواصق الإرشادية في الأماكن العامة وتجمعات النازحين ، مـشـيـرا ان « منظمة ديفرستي » ستضاعف من جهودها لمجابهة وباء كورونا من خلال نشر ثقافة التوعية المستمرة بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه لدى المستهدفين « نازحين ــ سكان محليين » في محافظة الضالع .