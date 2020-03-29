عدن تايم

حملات التوعية من كورونا تتواصل في الضالع

29 مارس، 2020
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عدن تايم / خاص

تواصل منظمة ديفرستي بمحافظة الضالع لليوم الخامس على التوالي الحملة التوعوية التثقيفية لمجابهة فايروس كورونا «كوفيدا 19» في مخيمات النازحين ومديريات « الضالع ــ قعطبة  ــ الحصين » ضمن المرحلة الأولى .

وجدان الحميدي رئيس « منظمة ديفرستي » قــال : إن الحملة  تهدف الى  الحماية  وتعزيز الوعي المجتمعي عن اهمية النظافة الشخصية وغسل اليدين ولبس الكمامات .

واضاف الحـمـيدي : تـم تـوزيع البرشورات التوعوية وتعليق اللواصق الإرشادية في الأماكن العامة  وتجمعات النازحين ، مـشـيـرا ان  « منظمة ديفرستي »  ستضاعف من جهودها لمجابهة  وباء كورونا  من خلال نشر ثقافة التوعية المستمرة  بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه لدى المستهدفين  « نازحين ــ سكان محليين » في محافظة الضالع .

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التوعية الضالع تتواصل حملات في كورونا من

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