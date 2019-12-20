حملات حوثية جديدة تلاحق الباعة المتجولين في الأسواق



عدن تايم/استماع:

لاحقت المليشيات الحوثية البائعة المتجولين في شوارع صنعاء بحملات مستمرة , إذ تتجول الأطقم الحوثية في أسواق صنعاء بحثا على الباعة في أسواق “الحصبة والملح وشارع جمال”.

وتتناقص أعداد المتجولين في تلك الأسواق نتيجة التعسفات الحوثية ولازالت مليشيا الحوثي تستهدف البسطات تحت مبررات وذرائع مختلفة , واعتقال العديد من العمال .

وأكدت مصادر أن السبب الحقيقي للملاحقات هي رفض البائعين المتجولين دفع إتاوات مالية يومية للمليشيات وجبايات لمشرفيها .

وأضافت المصادر ان المليشيات تريد تقاسم ما يجنيه الباعة المتجولين او مضايقتهم وبالتالي عزوفهم للتوجه الى جبهات القتال العسكرية .

ولم يبقى أي خيار أخر أمام الباعة المتجولين سوء دفع الإتاوات المالية اليومية أو المكوث في منازلهم وانتظار فصل جديد من المعاناة .