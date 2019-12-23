حملة أمنية تضبط اسلحة في الشيخ عثمان بعدن

واصلت قوات الحزام الامني بعدن، اليوم حملتها الامنية لمنع حمل السلاح بمديرية الشيخ عثمان.

ونفذت قوات الحزام بالقطاع الثامن، امس، حملة امنية واسعة, بقيادة النقيب كرم المشرقي قائد القطاع حيث تم ضبط عدد من الاسلحة خلال مداهمتها لسوق شعبي لبيع السلاح في منطقة الهاشمي.

وحول تفاصيل الحملة، قال رئيس عمليات الحزام الامني في القطاع الثامن انه وفقا لتوجيهات من قيادة قوات الحزام الامني بالعاصمة عدن ممثلة بالعميد “وضاح عمر عبدالعزيز” فقد داهمت قوات الحزام سوق للسلاح في منطقة الهاشمي, وضبطت عدد من الذخائر والأسلحة و (9) اشخاص من بائعي السلاح.

واشار الى ان قوات الحزام بالشيخ عثمان قبضت على (9) اشخاص كان بحوزتهم اربع قطع سلاح آلي بالاضافة الى قنابل ومقتنيات أخرى.

واضاف رئيس العمليات ان قوات الحزام قامت بتحريز المضبوطات فيما تم احتجاز المتهمين للتحقيق معهم واستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

وحققت قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن ممثلة بالنقيب كرم المشرقي قائد القطاع إنجازات أمنية كبيرة، من خلال تنفيذ حملات وعمليات ضبط الخارجين عن القانون والمخالفين.