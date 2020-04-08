حملة أمنية تضبط المتلاعبين بأسعار المشتقات النفطية بحالمين

صورة أرشيفية

نفذت الاجهزة الأمنية ممثلة بأمن المديرية والحزام الأمني بمديرية حالمين-بلحج حملة أمنية اليوم الثلاثاء 7إبريل 2020 وذلك لتفتيش وضبط المحطات المخالفة للتسعيرة المقرة من قبل شركة النفط لأسعار بيع المشتقات النفطية بالمديرية بعد إيقافها لساعات.

حيث نجحت الحملة الامنية في تثبيت سعر الدبة البترول سعة 20لتر 3300 والدبة الديزل سعة20لتر 4400بحيث تكون هذه الاسعار قابلة للزيادة والنقصان حسب تغيٌرات تسعيرة شركة النفط. هذا ما أكده مدير مكتب التجارة بالمديرية الاستاذ علي علي البشيري خلال نزوله الى جانب الحملة الامنية التي تم التنسيق معها من قبل السلطة بالمديرية.

الحملة الامنية نبهت المتلاعبين في إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحطات المخالفة للتسعيرة المقرة من قبل شركة النفط داعية المواطنين التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات جديدة.

هذا وقد حظيت الحملة الأمنية بارتياح المواطنين وسائقي المركبات بهذه الخطوة المهمة كما دعوا السلطة الى ضرورة الرقابة والمتابعة وضبط المخالفين.