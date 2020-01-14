حملة أمنية لضبط السائقين صغار السن في الحبيلين

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نفذت شرطة ردفان بقيادة العقيد عبدالحكيم محمود صائل، أمس، في مدينة الحبيلين، حملة أمنية لضبط سائقي السيارات والدراجات النارية الذين لا تتعدى أعمارهم 20 عاماً بالتنسيق مع شرطة السير.

وقال بكيل الوهيبي، نائب مدير أمن ردفان: “إن هذه الحملة تأتي حرصاً على ضبط قواعد حركة السير، وحرصا على الضوابط الأمنية، وتهدف أيضاً لضبط السائقين الذين لا تتعدى أعمارهم 20 عاما، كون معظمهم أطفالا يفتقرون إلى الوعي وإرشادات القيادة، ويتسببون بحوادث سير وهم بدون أية إثباتات أو بطائق، بسبب عدم بلوغهم السن القانونية، الأمر الذي يُحدث عدة مشاكل لشرطة السير”.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع شرطة السير، ستضع إجراءات تلزم سائقي الباصات بتقديم رخصة القيادة.​