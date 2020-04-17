حملة إزالة للسيسبان والمخلفات الصلبة في حديقة 22 مايو بزنجبار

نفذ صندوق النظافة وتحسين المدينة بمحافظة أبين حملة لإزالة أشجار السيسبان والمخلفات الصلبة وتسوية الأرض في حديقة 22 مايو والعمل على إنشاء مسطحات خضراء وتوسعة مساحتها لتكون مثالية لتمضية وقضاء الأوقات للعوائل في عاصمة المحافظة ..

وأكد الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية زنجبار الاخ غسان شيخ فرج أن تلك الجهود تأتي ضمن خطة عمل في إطار حرص وتوجه قيادة السلطة المحلية بمحافظة أبين الاهتمام بالحدائق لما لها من أهمية من ناحية بيئية وجمالية وصحية وكونها سمة حضاريّة رائعة لإبراز الجمال والبحث عن فسحة جميلة للرفاهية والاستمتاع بالجو اللطيف لعوائل محافظة أبين ..

من جانبه أوضح مدير عام صندوق النظافة وتحسين المدينة منصور وادي أنه بعد الإنتهاء من هذه الحملة سيتم تسليم الحديقة إلى إدارة ساحة الشهداء بزنجبار لتكون جزء من الساحة .

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