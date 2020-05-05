رصد: علي السيقلي

قال تعالى قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون( صدق الله العظيم )

حملة إغاثة المتضررين من أهالي عدن برعاية مؤسسة يافع للعمل والإنجاز وجمعية القعيطي الخيرية..اليوم الأحد الموافق 03/مايو/2020

كانت وجهتنا الأولى إلى مخازن سوبر ماركت (كوزمارت) – كورنيش ريمي – خط المحافظ .

كنا كمجموعة ممن إستعان بهم أهل الخير والعطاء من أبناء يافع برفقة الدكتور يوسف رئيس جمعية القعيطي رئيس الحملة والشيخ محمد يحيى جعفر رئيس مجلس أمناء مؤسسة يافع، بمشاركة عدد من اعضاء فريق العمل الميداني للحملة ..وبإشراف ومتابعة من قيادة مؤسسة يافع للعمل والانجاز وكذا توجيهات الشيخ عبدالله يوسف بن عتيق رجل الخير في القعيطي واحد المشرفين على سير الحملة ..قضت المهمة تحميل 60 سلة غذائية متكاملة بالإضافة إلى فرش وطراحة ومخدة لكل بيت بعدد الأسر المحتاجة في منطقة الكيبل الواقعة بجوار الكهروحرارية مديرية البريقا وهي المنطقة التي تضررت كثيرا” جراء الأمطار الأخيرة ،، وبالكشف المقدم من عاقل المنطقة الذي تم اعداده بعد زيارتين تفقدية قامت بها ادارة الحملة تعرفت من خلالها على حجم الأضرار التي طالت الاهالي ومساكنهم .

كان في إستقبالنا في منطقة (الكيبل) أهالي المنطقة المنكوبة ، حيث قمنا بإنزال كل السلال الغذائية في حرم المنطقة وتسليم الكشف لعاقل الحارة لتوزيعها على المواطنين بوجودنا وبعلم الأهالي ومشاركتهم لنا في عملية انزال المواد وتوزيعها ، وهو الأمر الذي لقي قبولا من أبناء المنطقة عبروا عنه بكامل الرضى الذي لمسناه والدعاء لأهل الخير بالرزق والثبات ..

يوم يعلم الله أن ليس فيه مشقة ولا تعب بل أننا كنا في قمة النشاط،، تملأ قلوبنا فرحة وتدفعنا عزيمة عانقت السماء وصولا وسعيا لغاية الأجر والثواب .جزى الله القائمين على هذا العمل الخيري خير الجزاء وجعله في ميزان حسناتهم …



