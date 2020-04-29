عدن الغد

حملة اعتقالات حوثية في الحديدة تطال ناشطين وعاملين في المجال الإنساني

29 أبريل، 2020
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حملة اعتقالات حوثية في الحديدة تطال ناشطين وعاملين في المجال الإنساني

نفذت مليشيا الانقلابية، حملة اعتقالات واسعة في محافظة الحديدة غربي البلاد، طالت العشرات من الناشطين والعاملين في المجال الإنسانية.
وقالت مصادر خاصة لصحيفة (عدن الغد) بأن مليشيا الحوثي اعتقلت نحو 56 شخصا، يعملون في منظمات الإغاثة والنشاط الانساني، وعدد من طلبة الإعلام في جامعة الحديدة. واضافت المصادر بأن المليشيات أوكلت مهمة تنفيذ الحملة لجهاز الأمن الوقائي التابع لها، حيث تم نقل المختطفين الى أماكن غير معروفة ومنعهم من التوصل مع اهاليهم. ولم تعرف دوافع المليشيا الحوثية من وراء عمليات الاعتقال الجماعي هذه التي تنفذها في مدينة الحديدة، مع حلول شهر رمضان المبارك، والتي تعتبر عملا منافيا للقيم والقانون الدولي الإنساني كونها اعتقالات غير مبررة وتتم خارج أطر القانون.

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