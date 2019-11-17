حملة اعلامية يمنية تتصدر ترند عالمي.زتفاصيل





تصدر هاشتاج #اهات_المغتربين_اليمنيين موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#اهات_المغتربين_اليمنيين.

حيث ‏أشار العديد من المغتربين أن السلطات السعودية شنت حملات اعتقالات في صفوفاليمنيين المقيميين وزجت بهم في السجون وتحدثت مصادر عن انشائها لمعسكرات تجنيدللقتال في جبهات الحدود واضعةً أمام المغتربين خيارين إما القتال باالحدود أو السجنبحجة عدم تسديد الرسوم..

وقال الصحفي عبدالجبار عوض الجريري: ‏الزمن دوار يوماً لك ويوماً عليك، فكم من دولةتأسست ثم هُلِكت بسبب ظلمها وجبروتها وفساد قادتها.

وتابع: من يسيء معاملة اليمنيين حتماً ستأتي عليه أيام سوداء يتمنى أن يكون يمني،فاليمن دولة أزلية وليست وليدة اللحظة.

وتضاربت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي وقال السياسي وضاح عطية فيتغريدة على تويتر: ‏اخوان اليمن وبدعم من حكومة الشرعية يشنون حملات إعلاميةبشكل يومي ضد السعودية آخرها هشتاج ‎#اهات_المغتربين_اليمنيين

واختتم بقوله: السعودية التي احتضنت ملايين مغتربين فقراء من اليمن .. السعوديةالتي احتضنت مئات الآلاف هاربين