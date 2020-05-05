حملة الرش الضبابي تستمر لليوم الثالث من فرصة للخدمات

استمرار الحمله التطوعية للرش الضبابي من فرصة للخدمات لليوم الثالث على التوالي شملت الحمله اليوم مدينة القلوعة والمعلا من الساعة 5 مساء الى الساعة 9 مساء في المناطلق التالية (شارع الرومي وشارع الصافي..شار عبوتريس ومصنع بطاريات وشارع المطحن والشيخ اسحاق والمشروع السعودي)

سيتم الاستمرار بتنفيذ الحمله حتى تحقيق جميع أهدافها

حيث ان مدينة عدن تعاني من انتشار البعوض الناقل للأمراض بشكل كبير جداً ويعاني سكان عدن من انتشار الحميات على نطاق واسع تهدف الحمله الى الحد من انتشار البعوض والتخفيف على المواطنين .

الجديدر بالذكر ان الحمله ليست مموله او مدعومة من اي جهه هي مبادرة قام بها مدير فرصة للخدمات المهندس يونس علي سعيد بالإمكانيات المتاحة والمتوفرة وعلى اعلى مستوى بالتنفيذ من خلال مهندسين وفنيين مختصين باستخدام افضل المعدات والمبيدات الخاصة بالرش الضبابي ومجموعة من الشباب المتطوعين ..

وعلية نامل خلق روح المبادة لدى شباب عدن الصغير والكبير بتكاتف الجميع نستطيع صنع الفارق وتحسين الوضاع بسواعدنا ..

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العنوان :

‎عدن المعلا-الشارع الرئيسي بجوار المطعم الصيني سابقاً

‌‏Fixed telephone : 967 (0)2 241021

‌‏T-Mobile 967 730447037



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