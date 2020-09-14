حملة الرش الضبابي والرذاذي تستهدف غدا مديرية المعلا

تتواصل حملة الرش الضبابي والرذاذي لليوم السابع وعلى التوالي والتي ينظمها صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة عدن بالتعاون مع مكتب الاشغال العامة ( إدارة الاصحاح البيئي ).

وتستهدف حملة الرش الضبابي والرذاذي يوم غد الثلاثا مديرية المعلا بعد ان استهدفت خلال الاسبوع الماضي كل من مديريات ( خورمكسر،الشيخ ،صيرة،المنصورة،التواهي، ودارسعد ) .

ويشارك في تنفيذ الحملة التي تستهدف مديرية المعلا اربعة فرق ميدانية وتعمل في المديرية التي قسمت لاربعة مربعات الاولى وتشمل ( النفط،الدكةرئيسي،الدكة كباش،والحمراء) والمربع الثاني ( شارع مدرم الرئيسي والخلفي ،الكبسة ،ومنزل القباطنة ) والمربع الثالث(حافون،السواعي،الطرفة،الدائري،المحافظة، المشروع السعودي ) والمربع الرابع ( المدينة ،السوق،الصعيدي،البحتري ،جولة الكهرباء مع الشوارع الداخلية ).

واوضح المهندس / قائد راشد مديرعام صندوق النظافة ان الحملة التي تم تزويدها بخمسة مواطير رش ضبابي مقدمة من البرنامج السعودي مع (٤٧) كرتون مبيدات للحشرات .تولى ايضا الصندوق توفير السيارات ومواد البترول والديزل وغيرها .

وسيترافق مع حملة الرش الضبابي ايضا حملة رش رذاذي بهدف القضاء على اوكار وتجمع تكاثر البعوض والنواقل الخاصة بامراض الحميات وستتواصل اعمال الحملة كل يوم في مديرية من مديريات العاصمة عدن ،حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري.



