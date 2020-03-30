حملة امنية مشتركة لشرطتي القاهرة والمنصورة لمراقبة تنفيذ تدابير الوقاية من فيروس كورونا

4 مايو / خاص



تواصل إدارة أمن عدن تنفيذ خطتها الأمنية والتوعوية لتطبيق الاجراءات والتدابير الوقائية الهادفة الى حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم في عموم مديريات العاصمة عدن من انتشار فيروس كورونا المستجد .

ونفذت اليوم حملة أمنية وتوعوية مشتركة من شرطة القاهرة بقيادة الرائد طارق الحاج، وشرطة المنصورة بقيادة العميد حسين صالح استهدفت عددا من المحال التجارية والمطاعم والأسواق وذلك لمراقبة تنفيذ إجراءات الوقاية من انتشار فايروس كورونا .

وخلال النزول الميداني جرى تطبيق عدد من الاجراءات التي شملت توجيه أصحاب المطاعم والأفران والمحلات التجارية و محلات السوبر ماركت وتوعيتهم بخطورة التجمعات و التأكد من التزام العاملين في تلك المحال بتطبيق التدابير الوقائية اللازمة بينها ارتداء الكمامات والحرص على النظافة .

والزمت قيادة الحملة مديري المطاعم والأفران والسوبر ماركت بتوفير الكمامات والقفازات وأدوات التعقيم عند بوابات المحال والمساهمة في توعية المواطنين بالالتزام بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

ويأتي تنفيذ هذه الحملات الأمنية والتوعوية في عموم مديريات العاصمة عدن وفقا لتوجيهات مدير أمن العاصمة عدن اللواء الركن شلال علي شائع والتي شدد فيها على الأجهزة الأمنية بضرورة مضاعفة جهودها في فرض اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والمشاركة الفاعلة في حملات توعية المواطنين بخطورة هذا الوباء .