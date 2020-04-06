حملة انا متطوع تبدأ مرحلة التعقيم و الرش الرذاذي في عدن



عدن | عادل حمران

اختتمت حملة #انا_متطوع، #انا_مستعد، صباح اليوم الاثنين 6 أبريل 2020، مرحلة التوعية المجتمعية، وابتدأت في مرحلة التعقيم و الرش الرذاذي، خلال مشاركتهم اليوم في الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت صباح اليوم في جولة كالتكس للمطالبة في إغلاق المنافذ ومنع رحلات الطيران من العودة إلى عدن خوفا من انتشار فايروس كورونا في عدن.

وشارك في الوقفة التي دعت اليها حملة #أنا_متطوع، عدد من القيادات الامنية و العسكرية و المسؤولين في العاصمة عدن، حيث اصدر قائد المقاومة الجنوبية القائد ابو همام البعوة بيانا بارك فيه جهود شباب عدن و تجاوب مع مطالباتهم وخصوصا في موضوع إغلاق المنافذ و الممرات، ومنع الرحلات القادمة من دول الرياض إلى عدن وكذلك الرحلات التي تم الإعلان عنها لإعادة مئات الطلاب و العالقين.

وتعتبر حملة #انا_متطوع، اول حملة شبابية دشنت عملها لمجابهة فيروس كورونا في جميع مديريات العاصمة عدن، وتعمل بالتنسيق مع قوات الامن و السلطة المحلية من اجل سلامة و صحة الناس في العاصمة عدن، وتحظى بتقدير شعبي واسع نظيرا لجهودهم الشبابية حيث انهم لا يعملون مع أي طرف ولا يتبعون أي حزب فعدن هي حزبهم و مدينتهم و حلمهم