عدن تايم

حملة تفتيش مشتركة على المطاعم والبوفيهات في حالمين بلحج

31 مارس، 2020
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حملة تفتيش مشتركة على المطاعم والبوفيهات في حالمين بلحج
نفذت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية حالمين بلحج حملة تفتيش مشتركة بالتنسيق مع مكتب الصحة وإدارة أمن المديرية على المطاعم والبوفيهات في مدينة حبيل الريدة بشكل مفاجئ صباح اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2020م وأسفرت الحملة المشتركة عن أغلاق � مطعم ومخبازة شبوة � بسبب سوء النظافة وإتلاف أواني الطبخ وتحذير البوفيهات والمخباز نتيجة تدني نظافة أماكن التحضير والتجهيز للأطعمة وادوات الطبخ الغير صالحة للإستهلاك الآدمي “

وأستهدفت حملة التفتيش في حالمين ” مطعم شبوة ” ومطعم الجزيرة ‘ ومطعم ومخبازة صهاريج عدن � ومطعم ومخبازة شبوة � بوفية وكفتريا ” مشرب صالح الريوي ” ملحمة مازن حمودة ” والباعة المتجولين ” جاء ذلك النزول الميداني بعد رصد مخالفات صحية كثيرة لا سيما في ظـل أزمة فيروس كورونا الذي يعصف بالبشرية رغم التحذيرات العديدة في هذا الشأن “

وشددت الحملة التفتيشية المشتركة التي قامت بها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي ومكتب الصحة والأمن العام بحالمين على بقية المطاعم والبوفيهات التقيد بكل الملاحظات والتعليمات الصحية والعمل بها مالم سوف يتم إتخاذ الإجراءات اللأزمة خلال النزول الميداني القادم “

وتركزت حملة التفتيش على النظافة المستمرة واستخدام المطهرات والمعقمات وزي العمال ونظافتهم ولبس الكمامات وتعقيم وتنظيف ادوات ومعدات الطبخ ورش المساحات المجاورة للمطاعم ونقل الدجاج من مسافات وبشكل مكشوف.

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