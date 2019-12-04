حملة توعية بيئية وغرس شتلات زراعية في مدارس البريقة

نفذت مؤسسة تحديث للتنمية، عبر شريكها المحلي مبادرة شباب من أجل عدن بمديرية البريقة، يوم الثلاثاء، حملة توعية بيئية ونشاط ميداني لغرس عشرين شتلة زراعية في عدد من مدارس المديرية.

وتأتي الحملة بمناسبة اليوم العربي للبيئة، وبالشراكة مع مركز الأمل للسلام والتنمية، وإشراف اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو.

وهدفت الحملة إلى توعية طلبة المدارس المستهدفة في مديرية البريقة، بأهمية الحفاظ على البيئة ورعاية الأشجار، وتعريفهم بالسلوكيات السليمة التي تحافظ على نظافة محيطهم.

شهد الحملة مديرة عام إدارة الصحة المدرسية بوازرة التربية والتعليم، الهام اليزيدي، ورئيس مجلس الآباء في مدارس مديرية البريقة أحمد العريقي، ومدير الأنشطة المدرسية بمكتب التربية بالمديرية باسل محفوظ، ومدير إدارة الخدمات الطلابية في إدارة الصحة المدرسية عبدالناصر كليب، وعدد من الناشطين الشباب.