حملة طارئة للتوعية بكورونا.. قيادة انتقالي ميفعة تلتقي بالشخصيات الاجتماعية وأعضاء مركز صعيد باقادر

ضمن الأنشطة والنزولات التي تقوم بها قيادة انتقالي مديرية ميفعة بمحافظة شبوة للمراكز التنظيمية ، إلتقى بعد ظهر اليوم الاثنين رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية ميفعة الاستاذ سالم حميد باعوضة ، بالشخصيات الاجتماعية وأعضاء مركز صعيد باقادر في منطقة الصعيد .

وابتداء اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس القيادة المحلية رحب فيها بالحضور مطلعهم على اخر المستجدات والتطورات في الساحة الجنوبية وماشهدته من تطورات خلال الفترة الماضية والحالية ، مبلغهم تحيات رئيس القيادة المحلية بالمحافظة الشيخ علي محسن السليماني ، مشيداً بالدور البارز الذي تقوم به الشخصيات الاجتماعية بالمديرية في خدمة المجتمع والقضية الجنوبية .

وحث الحميد الشخصيات الاجتماعية وأعضاء مركز صعيد باقادر الى القيام بواجبهم في توعية المواطنين للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في العالم والذي يهدد مجتمعنا بشكل كبير وخطير للغاية ، مؤكداً ان قيادة المجلس الانتقالي بالمحافظة والمديرية تولي هذا الجانب الإنساني اهمية بالغة .

وشدد على رؤساء وأعضاء المراكز بالقيام بحملات توعوية طارئة للمواطنين من خطر هذا الفيروس الخطير ، عبر توزيعهم للبروشورات الإرشادية للوقاية من هذا المرض ، والمقدمة من قيادة المجلس الانتقالي بالمحافظة حيث ستوزع البروشورات على كافة المراكز في أسرع وقت لنشرها بين الناس .

وتطرق حميد الى الانكسارات المتوالية لميلشيا الإصلاح في جبهات مأرب وعمليات الاستلام والتسليم الهزلية بين ميلشيا الاصلاح وميلشيا الحوثي اللذان يعتبران وجهان لعملة واحدة في تحالف واضح وصريح لاجتياح الجنوب العربي وتسليمه للمد الفارسي ، مؤكداً ان قواتنا الجنوبية على هبة الاستعداد لحماية حدود بلادنا من خطر هذه الميلشيا .

واستمعت قيادة انتقالي ميفعة الى شرحاً مفصلا من الحضور عن المعاناة التي تعاني منها المنطقة والمديرية حيث طالب الحضور قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم القطاع الصحي بالمديرية وتوفير اجهزة الفحص الحديثة ودعم الشباب التطوعي لقيام حملات توعية طارئة لمجابهة وباء كورونا في ضل هشاشة واهمال السلطة في هذا الجانب .

من جانبه اكد قيادة المجلس انهم في صدد متابعة كل الاحتياجات اللازمة في المجال الصحي ، مع قيادة المحافظة ولجنة الإغاثة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي .

حضر اللقاء عبدالناصر باقادر مدير الإدارة الاقتصادية ، ومحمد الربح مدير الإدارة الإعلامية ، واوسان صليصل عضو القيادة المحلية بالمديرية .

الإدارة الإعلامية للمجلس الانتقالي بمديرية ميفعة م/شبوة .