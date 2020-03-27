حملة في الساحل الغربي داهمت أسواق بيع ومهربي السلاح

@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:

السياسية

2020-03-28 00:30:21

نفذت وحدات قوات الشرطة العسكرية المشتركة في الساحل الغربي، بقيادة بسام الحرق، حملة أمنية واسعة لمداهمة أسواق بيع السلاح وملاحقة تجار الأسلحة والمهربات.

وداهمت الشرطة العسكرية أسواق بيع السلاح والذخائر في مديرية الخوخة ومنطقة الجاح ومنطقة المجيليس ومديرية الدريهمي.

كما نفذت حملات تفتيش شملت المحلات والمزارع المشبوهة.

وقال ركن عمليات الشرطة العسكرية النقيب عثمان جابر القطيبي: ان الشرطة العسكرية نفذت الحملة بالتنسيق مع المقاومة الوطنية.

مشيراً إلى أن الحملة حققت نجاحا كبيرا.

وقال الرائد في الشرطة العسكرية للمقاومة الوطنية شمر طاهر: إن الحملة ابتدأت من الخوخة وانتهت في الدريهمي والمجيليس وما جاورها من أسواق بيع السلاح.

مؤكدًا إتمام العملية على أكمل وجه وضبط عدد من بائعي السلاح والذخائر والمهربين.