حملة لازالة السيارات الخردة من طرقات عدن



عدن تايم/ خاص



دشن القائم باعمال مدير عام مديرية البريقة الاخ وليد الحاج علي الاثنين الموافق 14/ 9/ 2020م حملة ازالة ونقل السيارات المتهالكة (كندم) بجانب طرقات وشوارع المديرية بالتنسيق مع ادارة المرور بمديرية البريقة ، وجاء تدشين حملة الازالة التي تستمر لمدة ثلاثة ايام بعد كثرة انتشار تلك السيارات المتهالكة والتي ادت ازدحام السيارات والى عرقلة عملية السير فيها.

واكد الحاج على ضرورة التعاون من قبل المواطنين، مشددا على الالتزام بالنظافة وازالة جميع مخلفات الحديد وغيرها من على جانبي الطرقات والشوارع.. مثمنا الجهود المبذولة من قبل ادارة المرور بمديرية البريقة، وحاثا اياهم على مواصلة عمليات تنظيم خطوط السير لتجنب الازدحام والحوادث المرورية.