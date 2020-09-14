عدن تايم

حملة لازالة السيارات الخردة من طرقات عدن

14 سبتمبر، 2020
0


عدن تايم/ خاص


دشن القائم باعمال مدير عام مديرية البريقة الاخ وليد الحاج علي الاثنين الموافق 14/ 9/ 2020م حملة ازالة ونقل السيارات المتهالكة (كندم) بجانب طرقات وشوارع المديرية بالتنسيق مع ادارة المرور بمديرية البريقة ، وجاء تدشين حملة الازالة التي تستمر لمدة ثلاثة ايام بعد كثرة انتشار تلك السيارات المتهالكة والتي ادت ازدحام السيارات والى عرقلة عملية السير فيها.

واكد الحاج على ضرورة التعاون من قبل المواطنين، مشددا على الالتزام بالنظافة وازالة جميع مخلفات الحديد وغيرها من على جانبي الطرقات والشوارع.. مثمنا الجهود المبذولة من قبل ادارة المرور بمديرية البريقة، وحاثا اياهم على مواصلة عمليات تنظيم خطوط السير لتجنب الازدحام والحوادث المرورية.

Advertisement
الوسوم

إقرا أيضا

مدير مكتب آثار لحج يقدم استقالته عقب اجتماع المكتب التنفيذي بلحج

14 سبتمبر، 2020

تعرض سيارات طوارئ كهرباء عدن لاعتداءات بلاطجة

14 سبتمبر، 2020

مجددا…أسعار الذهب تعاود إرتفاعها في الاسواق اليمنية لهذا اليوم

14 سبتمبر، 2020

الوقوف على حادثة انفجار غلاية الاسماك بالمكلا وتعويض المتضررين

14 سبتمبر، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق