عدن الغد

حملة لتصفية مناهل وشبكة الصرف الصحي بخورمكسر

12 يوليو، 2020
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حملة لتصفية مناهل وشبكة الصرف الصحي بخورمكسر

دشن مدير عام مديرية خور مكسر اليوم حملة لتصفية مناهل وخطوط الصرف الصحي الممتدة من حي الاحمدي مرورا بحي السعادة وصولا للقرية
الروسية وذلك بحضورصبري سعيد مدير ادارة الصرف الصحي بالمديرية .وستشمل الحملة تصفية كافة خطوط الصرف الصحي والمناهل في جميع مناطق المديريات .وقد حث مدير عام المدير عمال الصرف الصحي على الاهتمام باعمال تنظيف المناهل وشبكة الصرف الصحي بشكل دايم وبصفة مستمرة خصوصا في المناطق الماهولة بالسكان .مشيرا الى ان الحملة في يومها الاول قد انجزت اعمال التصفية لاكثر من ١٥ منهل في حي الاحمدي وحي السعادة والقرية الروسية وسيتواصل العمل تباعا في بقية الاحياء لتحسين خدمات الصرف الصحي ومعالجة اشكالية طفح المجاري بصفة مستمرة .

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