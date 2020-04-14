حملة لتنظيم الاسواق ورفع البسطات في عدن



عدن تايم/ منير عبدالغفور

تفقد القائم باعمال مدير مديرية الشيخ عثمان الامين العام بالمجلس المحلي الاستاذ /علي عبد المجيد والنقيب /كرم المشرقي قائد القطاع الثامن حزام امني الشيخ عثمان سير اعمال حملة رفع البسطات العشوائية وتنظيم الاسواق وفتح لطرقات صباح اليوم في شارع مسواط وحول مبنى الشرطة القديم

حملة رفع البسطات وتنظيم الاسواق والتي تنفذها السلطة المحلية في الشيخ عثمان والقطاع الثامن حزام امني الشيخ عثمان تهدف الى تنظيم الاسواق و رفع البسطات العشوائية وفتح الطرقات من العديد من الشوارع والاسواق والتي شوهت المظهر الجمالي العام لمديرية الشيخ عثمان .

وخلال الزيارة اشاد القائم باعمال المديرية علي عبد المجيد بالنقيب /كرم المشرقي قائد القطاع الثامن وافراد القطاع الثامن لحزام الشيخ عثمان لمشاركتهم في تعزيز دور السلطة المحلية بالمديرية .

مؤكدا على استمرار سير حملة تنظيم الاسواق ورفع البسطات حتى تحقيق اهدافها ورفع جميع المظاهر المسيئة والمشوهه للمظهر الجمالي العام .

ومن جانبه اكد قائد القطاع الثامن حزام الشيخ عثمان النقيب /كرم المشرقي على الوقوف الى جانب السلطة المحلية بالمديرية لانجاح الحملة وفرض النظام والقانون وتنظيم الاسواق والحفاظ على المظر الجمالي بالمديرية .

رافق الحملة الاخ / محمد عبد الواحد رئيس قسم النظافة والتحسين بالمديرية، والاخ /علي صالح رئيس قسم عوائق الاسواق بالمديرية