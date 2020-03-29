حملة لحزام ابين تستهدف إغلاق أماكن التجمعات المزدحمة



عدن تايم – خاص :

نفذت قوات الحزام الأمني في محافظة أبين حملة أمنية واسعة لإغلاق أماكن التجمعات المزدحمة في الأسواق وقاعات الأفراح ورفع البسطات والمظاهر العشوائية.

وبدأت القوات بالحملة في أماكن متفرقة في مدينة جعار لتوجيه الناس باتخاذ بعض التدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا وحث الناس على اتباع الوقاية الطبية.

كما تم إشعار مالكي المحلات التجارية بإغلاق محلاتهم بعد الساعة العاشرة مساءً حتى السادسة صباحاً والتشديد لأصحاب المطاعم على ضرورة البيع السفري، لكل الوجبات والرقابة على بعض المتاجر والصيدليات الذين يستغلون الأوضاع لزيادة أسعار بيع الأدوات الوقائية أضعاف مضاعفة.

ودعت القوات الأمنية أثناء الحملة التي جاءت اليوم بإشراف نائب القائد / الشنيني ومشاركة ركن الامداد والتموين فواد زيد قاسم وركن التوجية المعنوي ابراهيم سيود ومدير العلاقات العامة للحزام الأمني أبين القائد ثابت عوض السعدي كافة المواطنين ومالكي المحلات التجارية للتحلي بالمسؤولية وأخذ التدابير الوقائية والتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإلتزام بما جاء في التعميم الذي صدر مؤخراً.