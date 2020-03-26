المشهد العربي

حملة لرش البعوض بمديرية غيل باوزير لمنع الأوبئة

27 مارس، 2020
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تبدأ خلال اليومين المقبلين بمديرية غيل باوزير حملة لرش البعوض بجميع المناطق، لحماية المواطنين من الأوبئة والحميّات.

تقرر ذلك في لقاء نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية غيل باوزير، محسن أحمد حيتر، اليوم الخميس، ومدير مشروع النظافة والتحسين بالمديرية غسان محمد بن دحمان.

بحث اللقاء سُبل معالجة آثار مياه الأمطار التي شهدتها المديرية، وذلك من خلال شفط المياه الراكدة من بعض الأماكن، تفاديا لتوالد يرقات البعوض المسببة للأوبئة والحميّات.

وأكد اللقاء ضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية ومشروع النظافة، بما يخدم أبناء المديرية.

وأشاد حيتر بالدور المحوري لمشروع نظافة المديرية، مشيدا بحصولها على المرتبة الأولى في النظافة على مستوى المحافظة.

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الأوبئة البعوض باوزير بمديرية حملة غيل لرش لمنع

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