حملة لرش المستنقعات في الديس الشرقية

انطلقت اليوم السبت بمديرية الديس الشرقية بمحافظة حضرموت، حملة لرش المستنقعات وبؤر المجاري، للحد من انتشار البعوض وآفاته على المجتمع.

أشرفت على إطلاق الحملة لجنة الطوارئ الميدانية لمكافحة ومحاربة مسببات انتشار الأوبئة والأمراض بالمديرية، وينفذها شباب ومتطوعون من أبناء المديرية، وتستمر ثلاثة أيام وتشمل ثلاث مراحل.

تستهدف المرحلة الأولى، في اليوم الأول، رش المستنقعات، وبؤر المجاري في أرجاء المدينة، ومجاري حارة بن عصيدة وحي الثورة، ومجاري مشروع بلخير إلى قرب مقبرة نور.

أما المرحلة الثانية، في اليوم الثاني، فستهدف رش مجاري مشروع السوق القديم، ومجاري حي الشهداء، وحي الصيادين، والمجاري الأهلية التي تصب في “المسيال”.

وتستهدف المرحلة الثالثة، في اليوم الثالث، المجاري والحفر والمستنقعات المتفرقة، وبؤر مجاري القرى المجاورة للمدينة.

ويصاحب رش المجاري توعية صحية بمخاطر المستنقعات ومخلفات الأمطار، وكذلك رش ضبابي للبعوض في المساء لأحياء المدينة.